‘Tus Michis’, nuevo single de Zahara

Zahara está de vuelta con su ya sexto disco Lento Ternura, que verá la luz el próximo año. Un trabajo que al comenzar a prepararlo buscó partir desde un lugar de calma y amor, pensando que, tras la intensidad de PUTA, se encontraba en un estado más relajado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que para alcanzar ese Lento Ternura —un estado ideal creado por ella— debía aceptar no solo la tranquilidad y la belleza, sino también la rabia y la crudeza.

Fue en 2021 la artista lanzara su último y epatante álbum, y una de las obras más importantes de los últimos años. A este le siguió REPUTA, una reinterpretación del disco en el que ha invitado a artistas a los que admira a versionar o crear nuevas canciones inspiradas en las originales. Un álbum que cuenta con la participación de Alizzz, Carolina Durante, La Oreja de Van Gogh, María José Llergo y shego, entre otros. Poco después llegó la colección de canciones inéditas, que bautizó como MADRE.

Tras adelantar «Yo solo quería escribir una canción de amor» llega «Tus Michis» una carta de amor a su mejor amiga, en la que samplea el sonido característico de los gatos cuando beben o cazan para crear un mantra irresistible que se repite en los estribillos de la canción. Como cuenta la propia Zahara: «Es una canción de amor a los gatetes, aunque me muera de alergia.

Es una canción a esa fuerza mágica que no sabemos que tenemos dentro, pero que aparece cuando tenemos que pelear por nuestras amigas.

Es una canción majísima, la verdad, porque, además de todo eso, es una canción cantada —literalmente— por michis.

Cuando terminé Tus michis, entendí que este disco nuevo me iba a llevar a un sitio precioso, donde no solo había un refugio turquesa y una huida del bullicio, sino que Lento Ternura era el hogar. Era el corazón enorme y puro de una de las mujeres más increíbles que he conocido. Era su compañía al otro lado del teléfono y las risas contagiosas desde la otra habitación».

Escucha ‘Tus Michis’ de Zahara

Foto Zahara: Adrián Cuerdo