The Cure comparten en streaming el EP de ‘A Fragile Thing’

The Cure vuelven a la actualidad al compartir un nuevo EP en los servicios de streaming. La banda británica ha resurgido este 2024 de manera colosal y para sorpresa de muchos, no solo al entregarnos un disco portentoso como Songs Of A Lost World, sino por su buena acogida y su éxito en las listas de ventas de todo el mundo.

El nuevo disco de los de Robert Smith se ha convertido en todo un acontecimiento alcanzando el nº1 en la lista de ventas oficiales del Reino Unido por primera vez desde 1992, cuando lo consiguieron por primera vez en su carrera con su disco Wish. Pero es que el éxito no se queda ahí, porque además de en su país lo han colocado como el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. Siendo nº 2 en nuestro país y nº4 en EEUU, aunque el más vendido en vinilo en ambos.

Reaccionando a la noticia de su top 1 en Gran Bretaña, Robert Smith de The Cure comentaba la semana pasada: “Es increíblemente gratificante y reconfortante experimentar una reacción tan maravillosa al lanzamiento del nuevo álbum de The Cure. A todos los que lo han comprado, escuchado, amado y creído en nosotros durante tantos años: ¡GRACIAS!”.

Hace unas semanas The Cure publicaban en 7″ el hasta ahora único sencillo en formato físico del álbum, «A Fragile Thing», incluyendo la versión editada de la canción con menor duración, aparte del RS24 Remix. Hoy llega a las plataformas de streaming incluyendo también la toma en directo registrada en su reciente actuación en la sala Troxy de Londres.

Escucha el EP de ‘A Fragile Thing’ de The Cure