Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA (Sony Music)

El octavo trabajo de Tyler, The Creator ha llegado de sopetón. En apenas semana y media pasamos del vídeo de «St. Chroma», al anuncio del disco compartiendo el sencillo «Noid» y de ahí a un CHROMAKOPIA publicado en lunes en vez de en viernes (aplausos) con el que el norteamericano continúa reivindicándose dejando atrás sus inicios en los transgresores Odd Future y sumando joyitas a entregas recientes como Flower Boy, Igor y Call Me If You Get Lost.

Tyler Gregory Okonma rompe así el ritmo de lanzamientos bienales que había mantenido desde su debut con Goblin en 2011 y vuelve con unas canciones de autodescubrimiento y reconciliación apoyándose en ese Saint Chroma oculto tras una máscara, figura ficticia que encarna tanto sus contradicciones internas como sus deseos más profundos. Una encarnación de las propias dualidades del artista (eso tan manido del personaje y la persona), sobre el que versa este álbum conceptual. Un ente a quien presenta en esa apertura «St. Chroma» en colaboración con Daniel Caesar, apoyándose en beats intensos y estructuras vocales que van ganando en intensidad abordando una lucha interna, “¿Puedes sentir la luz en tu interior? ¿Puedes sentir ese fuego?”, con la que realza ese camino de doble dirección.

Otro papel fundamental en CHROMAKOPIA lo tiene la figura de su madre, Bonita Smith, quien abre el álbum con esas palabras de aliento: “Tú eres la luz / No está en ti, está dentro de ti / Nunca en tu maldita vida apagues tu luz para nadie”. Sus intervenciones, presentes también en temas como «Interlude», le brindan un ancla emocional al disco y la convierten en una narradora que ayuda al rapero a mantener un delicado equilibrio entre su vida pública y privada, ejerciendo de guía y acompañándole.

Un disco con invitados de excepción donde aparte de Daniel Caesar aparecen Tezzo Touchdown, GloRilla, Sexyy Red, Lil Wayne, LaToiya Williams, ScHoolboy Q, Santigold, Lola Young o Doechii. Y donde la dura «Rah Tah Tah» dispara arremetiendo contra el absurdo materialismo, derrochando ironía en cada frase, mientras que la antes mencionada «Noid» con un sample de Nizaka Panga Ngozi, del movimiento zamrock de Zambia, se apoya en una base entre el funk, la psicodelia y lo tribal, adentrándose en la paranoia y el aislamiento que acompañan a la fama. En piezas como “Like Him”, Tyler encara de manera cruda la ausencia paterna y los ecos de este lastre en su vida adulta, mientras que temas introspectivos con «Hey Jane», se centran en la identidad y el amor propio.

Alcanza altas cotas en momentos como «I Killed You» con el sampleo de un «Ole» muy flamenco y un dulce coro acompañando, mirando hacia sus orígenes entre grandiosas percusiones, mientras cambia de registro en las también brillantes «Judge Judy» y «Tomorrow». El cierre con «I Hope You Find Your Way Home» queda ahí como epílogo de sanación, un mensaje de autocomprensión que completa este viaje de crecimiento personal y este notable disco.

Escucha Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA