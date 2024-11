Ramírez Exposure avanza su nuevo disco con «I don’t get it»

Ramírez Exposure es el proyecto de Víctor Ramírez, músico y compositor valenciano que los seguidores de Muzikalia ya conocerán. En el pasado te hemos hablado de sus discos y sus colaboraciones con Ken Stringfellow (The Posies, Big Star, R.E.M.), Marc Jonson o Richard Lloyd (Televisión), entre otros. En directo ha actuado en festivales como el SXSW, FIB Benicàssim o Monkey Week y ha acompañado a formaciones internacionales como Nada Surf, The Posies, BMX Bandits, The Pains Of Being Pure At Heart, Jacco Gardner o Luna.

Tras colaborar con Marc Jonson en varios sencillos, y en un disco del norteamericano que vio la luz hace unos meses y del que te hablaremos en breve, Víctor Ramírez está a punto de publicar un nuevo trabajo. Se trata de un EP titulado For Love Of Things Invisible, un disco con siete canciones en la línea de su autor, música que a buen seguro seguirá meciéndonos con ese pop californiano, soleado y adictivo al que nos tiene acostumbrados. El disco saldrá en febrero de 2025 con Hurrah! Música en formato 10″ con arte y diseño de Mario Feal. Por su parte, Kool Kat se encargará de la edición en CD en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. En el disco colaboran gente como Bart Davenport, Erica Shafer (que acompañó como miembro de la banda en directo a Weyes Blood en un par de giras), Miguel Sancho, David T. Ginzo (Tuya), Alfonso Luna ( Josh Rouse, Micah P. Hinson, The Excitements) y Marc Jonson, habitual colaborador en estos últimos años, tal como te hemos comentado anteriormente.

Hace unos días Víctor lanzó como sencillo uno de los temas que se incluirán en su nuevo trabajo. Su título es «I Don’t Get It» y, como era de esperar, se trata de una canción muy pegadiza que bebe del pop de grupos como The Choir y The Hollies. La canción llega acompañada de un divertido vídeo realizado por Vicente Gil Ginestar, quien ha trabajado con artistas como Fernando Alfaro, Tórtel o Josh Rouse. En el videoclip nos invitan a viajar al pasado para devolver la vida a distintas criaturas ya extinguidas.

El 10 de diciembre Ramírez Exposure estará abriendo los conciertos de Ken Stringfellow en la sala Rockvile de Madrid y el 12 de diciembre en la Because de Castellón, tras lo que Ramírez anunciará la gira de presentación de su nuevo EP.