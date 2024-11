Disfruta un concierto de Beth Gibbons en la biblioteca Richelieu de París

Beth Gibbons, cantante de Portishead, ha debutado en solitario este año con el fantástico Lives Outgrown su primer material desde la edición de su colaboración con la orquesta sinfónica de Polonia.

Han pasado 16 años desde Third de Portishead, 22 desde Out Of Season junto a Rustin Man (Paul Webb, bajista de Talk Talk) y ahora llega un trabajo que la propia Beth co-produjo junto a James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) con producción adicional del batería de Talk Talk, Lee Harris.

Estos días, el canal cultural arte nos ofrece una actuación de la artista británica filmado en la majestuosa sala ovalada de la biblioteca Richelieu, en París. Cerca de una hora de concierto que ha emitido su programa Passengers.

Disfruta el concierto de Beth Gibbons en la biblioteca Richelieu de París

Estas fueron las canciones interpretadas:

Tell Me Who You Are Today

Burden of Life

Floating on a Moment

Rewind

For Sale

Mysteries

Lost Changes

Oceans

Beyond the Sun

Reaching Out

Escucha Beth Gibbons – Lives Outgrown

