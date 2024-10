U2 comparte la versión en directo de ‘Vertigo’

U2 conmemora el 20 aniversario de How To Dismantle An Atomic Bomb con una edición especial ampliada, prevista para el próximo 22 de noviembre, que incluye un disco adicional con 10 canciones inéditas titulada How To Re-Assemble An Atomic Bomb.

How To Re-Assemble An Atomic Bomb incluye cuatro canciones nuevas, nunca antes escuchadas o lanzadas: «Treason», «Evidence Of Life», «Country Mile» y «Happiness»; además de una canción llamada «Luckiest Man In The World», que es una versión previa de «Mercy», una demo temprana de la cual se filtró online hace casi 20 años, que ahora tiene su lanzamiento oficial; así como cinco canciones recientemente remasterizadas: «Picture Of You (X+W)», «Don’t Wanna See You Smile», «Are We Gonna Wait Forever?», «Theme From The Batman» y «All Because Of You 2», todas recopiladas juntas por primera vez para conmemorar el 20 aniversario del álbum.

El grupo irlandés comparte una versión en directo del single más popular del álbum, «Vertigo», ya que la edición deluxe incluirá también el concierto completo de ‘Vertigo 2005: Live From Chicago’, que será editado por primera vez en vinilo.

Escucha ‘Vertigo (Live From Chicago 2005)’ de U2