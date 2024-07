Un Pingüino en mi Ascensor – The Only fans concert (Siroco) Madrid 04/07/24

Al amparo que otorga anunciar tu concierto bajo el reclamo de Only Fans, Un Pingüino en mi Ascensor desnudó en la sala Siroco el pasado 4 de julio, buena parte de su repertorio escondido junto a cuatro nuevas piezas recién publicadas en su álbum Secuelas, una colección de “segundas partes de algunas de nuestras canciones favoritas de siempre que, como todas las secuelas, son mucho peores que las originales”, según lo define el propio Pingüino.

Todo esto, después de haber llenado la sala El Sol dos noches seguidas hace nada, el jueves 13 y viernes 14 de junio para celebrar los 25 años de Pingüimatic (1999), que se grabó en ese mismo y emblemático espacio, y que supuso el regreso a la actividad de Un Pingüino en mi Ascensor.

“Me Compre? Una Vespa Para Parecer Un Mod Pero Parezco Un Pijo” descorchó una velada plena de hallazgos remotos como “Recogiendo el Algodón” (1987) y tesoros recientes “Como un Calcetín Desparejado” (2022). De lo más celebrado.

Pero este Pingüino adora moverse tanto por aguas delicadas como por otras más bravas, incluso sanguinarias, ahí aparecieron “Óscar” y “El Apocalipsis”, una posible recreación sobre la fatal llegada bíblica en un macrofestival.

También compartimos traumas que la publicidad siembra en la banda como “No Hay Nada Ma?s Frustrante que Hacer Anuncios de Suavizante”, fobias personales como “En Ocasiones Veo Gaiteros” y dramas sentimentales como “Eres ma?s Complicada que Armar un Mueble de IKEA” o “Peta Zetas”. Es evidente que El Pingüino nos usa como terapia, pero también es cierto que le exigimos y provocamos en exceso desde la primera hasta la última fila, volviendo a colgar el cartel de ‘todo vendido’ una y otra vez.

“Esta Noche Quiero Estar Contigo”, “El Camión de la Basura Ilegal” o “Moda y Meditación”, uno de los mayores éxitos escondidos de su discografía, hicieron las delicias del pinguinario más ochentero que disfruta de igual forma la producción del nuevo milenio con “Exigí tu Liberación” o la fantástica “Me Olvidé de Todo Excepto de Ti”.

Ya sea en formato grande o más íntimo como es el caso de Only Fans, lo que no falla es el tiempo dedicado a la “Obra Social de Un Pingüino en Mi Ascensor”, esa labor donde la producción de canciones nuevas se detiene en favor del reciclaje de otras, dotándolas de una mejor vida y, por qué no decirlo, de un mejor texto, por lo menos de uno más entretenido. Por este camino llegaron el “Tú, como yo” de Perales que en su momento estuvo a punto de entrar en El Balneario (1988), “Me han sodomizao” (“In the Army Now”), demostrando que el Pingüino tiene su lado oscuro, o “Apagón” (“Venus”), deparando uno de los momentos más hilarantes de esta íntima quedada. Y desde este trampolín de la Obra Social, nuestro Pingüino particular rizó el saltó para sumergirse en Secuelas, brillando las cuatro segundas partes que interpretó sobre el escenario de la Siroco, si bien hay que destacar “La Banda de Ernesto”, continuación de aquel “Ernesto” de Los Nikis, por cierto que la vibrante voz de Emilio Sancho está presente en la nueva secuela publicada, y sobre todo destaco “Venganza en el Hipermercado”, una continuación a la altura del original “Horror en el Hipermercado”, empleando fantásticamente la armonía de “Otra Dimensión” que, a su vez y como me recuerda el propio Pingüino, Alaska y Los Pegamoides la tomaron del “Boys Don’t Cry”.

Y dadas las circunstancias, hay una tercera secuela en discordia que no puedo pasar por alto: “Billy Joe Presidente”, consecuencia del “Billy Joe” de Dinamita Pa’ Los Pollos, donde el protagonista, después de mutilarse progresivamente en el aserradero, acaba cortándose el cuello y “Ya no puede cantar / esta noche en el rodeo”, pero actualmente se presenta como candidato a la presidencia de su país… A la vista está que no es necesario cráneo alguno para ciertas alturas institucionales. ¿Soy yo o Un Pingüino en mi Ascensor mejora los infinitos editoriales publicados y a los mil tertulianos comprados que sin descanso hablan sobre nuestras desventuras políticas?

Un Pingüino en Mi Ascensor:

José Luis Moro: voz, teclados en las partes fáciles

Mario Gil: Programaciones, teclados en las partes difíciles, guitarra, coros

Steve Jobs: Batería y bajo

Foto Un Pingüino en mi Ascensor: Rodrigo Haro