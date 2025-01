Vuelve ‘Desde Asia con Amor y Pop’ con su primer programa de 2025

En este episodio de Desde Asia con Amor y Pop, arrancamos el año con energía renovada, explorando lo mejor de la música independiente de Asia. Desde sonidos etéreos y melancólicos hasta el poder del shoegaze y el pop clásico. Viajaremos a Japón, Corea, Indonesia, Malasia, India y Hong Kong, descubriendo proyectos que merecen mayor reconocimiento internacional.

Además, reflexionamos sobre la invisibilidad de muchas escenas musicales asiáticas en las listas globales y rendimos un homenaje especial a las mujeres artistas que enfrentan desafíos en contextos difíciles.

Un recorrido diverso, emocionante y lleno de sorpresas para empezar el 2025 con fuerza.

Suenan:

1. Kendaro Kondo – Begin

2. The Fur. – Friday Love

3. Ferri Chrome – Another Space Time

4. The Pale Love Unseen – Forever with You

5. The Crush – Adult Swing

6. The Finches – Shame

7. Hazing Lines – Between Lines

8. Stoned Seahorse – Huh

9. Sunlotus – Blue Ether

10. The Moment of Nightfall & Tony Jay- Cutting Marble From A Mountain

