VVAA – Merengue Típico: Nueva Generación! (Bongo Joe)

La labor arqueológica del sello suizo Bongo Joe es encomiable. Gracias a su catálogo -siempre aventurado y alejado del tópico- se pueden descubrir a artistas y grupos de la calidad de los guineanos Africa Negra o Pedro Lima, para después viajar al continente europeo actual y rendirse ante los placeres de la vanguardia de juguete de las suizas Alice, sin olvidar los recopilatorios de sonidos afrobeat, de jazz y hasta de grupos españoles que en los ochenta hacían sonidos experimentales como el excelente recopilatorio La Contra Ola: Synth Wave & Post Punk From Spain 1980-86. Una disquera que cuida no sólo el contenido sino también el continente: excelsos envoltorios repletos de fotografías, notas históricas, etc.

El recopilatorio que nos ocupa Merengue Típico: Nueva Generación! (Bongo Joe, 2024) es una exhumación de antiguas grabaciones a 45 rpm del llamado “merengue típico”, un género musical que emergió con fuerza en la década de los 60 y 70 en la Republica Dominicana. Conocido también como “perico ripiado”, el merengue típico ancla sus raíces en los albores del siglo XIX en donde se tocaba con instrumentos de cuerda (guitarra tradicional, el tres cubano, y el cuatro que delimitaba los compases de la música folk venezolana).

La llegada del acordeón sobre el 1875 a Puerto Plata (provincia dominicana) supuso un punto de inflexión en la adopción del merengue como un ritmo festivo que tanto se tocaba para amenizar fiestas familiares, como en las “fiestas de enramadas” donde se adoptó el estilo musical por parte de los campesinos tras la recogida de la cosecha.

La edad de oro del merengue tuvo lugar en los 50 a través de su difusión por medio de sellos discográficos locales, y la proliferación de emisoras locales que emitían estos ritmos festivos. Tras el asesinato y posterior caída del régimen opresor de Rafael Leónidas Trujillo, muchos artistas empezaron a profesionalizarse, y se los podía ver en grandes clubes no sólo de la capital, también a lo largo y ancho del país. En este punto de eclosión del género se centra este fantástico documento sonoro. Aquí podrán escuchar a leyendas del género como a Aristides Ramirez, Bilo y Sus Típicos, Trio Royecell o la gran merenguera Fefita La Grande. Tremenda descarga sonora para alegrarnos los días y bailar hasta que el cuerpo aguante.

Escucha VVAA – Merengue Típico: Nueva Generación!