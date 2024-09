Te presentamos el nuevo sencillo de Bear of Bombay

Bear Of Bombay es el proyecto en solitario del multiinstrumentista milanés Lorenzo Parisini. Después de publicar un EP y varios sencillos en los últimos años, el próximo 20 de septiembre publicará su primer álbum, PsychoDreamElectroGaze, con un conjunto de sellos formado por Waddafuzz, Shoredive, No Me Escucho Records e I Dischi del Minollo.

El pasado viernes Bear of Bombay publicó el tercer sencillo avance del disco, «Phony love». Una canción con sabor a electro pop ochentero, con grupos como Pet Shop Boys o Depeche Mode entre sus referencias, todo ello adobado con algo de post punk y un ligero ritmo krautrock.

El vídeo de «Phony love» muestra una versión venenosa y aterradora del amor, una especie de alucinación monotemática que se expresa mediante el uso de colores ácidos y efectos agresivos. El personaje principal del vídeo recuerda a Nuestra Señora de la Santa Muerte, un ser encantador en el límite entre los vivos y los muertos que fascina, atrapa y aterroriza.

El tema fue producido y grabado por Bear Of Bombay, coproducido y parcialmente grabado en los Estudios Casamedusa (Milán) por Francesco Campanozzi. Posteriormente fue mezclado y masterizado en Londres por James Aparicio (Spiritualized, Mogwai, Depeche Mode, Liars, Nick Cave, Cult Of Dom Keller).

A continuación puedes escuchar «Phony love», el nuevo sencillo de Bear of Bombay.

(foto: Markus Sottocorona)