Xeno & Oaklander regresan con ‘Via Negativa (in the doorway light)’

Xeno & Oaklander han anunciado su próximo álbum, Via Negativa (in the doorway light), que se lanzará el 15 de noviembre a través de Dais. Este octavo álbum del dúo, compuesto por Liz Wendelbo y Sean McBride, continúa su exploración del synth-pop retro-futurista, inspirado en el concepto de la «vía negativa», una imagen negativa de un positivo.

Grabado en su casa modernista en Connecticut, convertida en un laboratorio de sintetizadores, el álbum combina un espíritu visionario con una ejecución precisa, reflejando la química duradera entre los dos artistas. Se desarrolla a través de una serie de estados de ánimo y personajes teatrales, revelando una narrativa trágica en la que figuras desoladas navegan por una peligrosa mina de mercurio. La tensión entre el pop sintético teutónico y las narrativas líricas sobre fantasmas y traumas mineros crea un contraste que se aventura interesante.

Escucha el primer sencillo que da título al disco.