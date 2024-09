Morrissey pide al Papa Francisco la abolición de las corridas de toros

Morrissey vuelve a ser noticia después de revelar recientemente a través de su página web que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó.

El cantante de Manchester, conocido por su militancia a favor de los derechos de los animales ha escrito una carta pública dirigida al Papa Francisco, como ha comentado la organización animalista PETA:

Morrissey is urging Pope Francis to Please Please Please put an end to the Church’s shameful blessing of bullfights.

The Roman Catholic rocker penned a letter to His Holiness, writing, «You can never be a protector of animals while bullfighting and Catholicism are bedfellows.» pic.twitter.com/8oN4wJV5aB

