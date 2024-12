All Around Folks tendrán nuevo disco en febrero

All Around Folks adelantan «Miles Away», una nueva canción de su próximo disco, previsto para febrero. Su nuevo single, de evidente inspiración gospel, habla de cómo las personas se pueden llegar perder o abandonarse a sí mismas (haciendo que se alejen de su alma) en una relación, amistad o cualquier situación a la que puedan enfrentarse en la vida. En la última parte de la canción, se expresa al mismo tiempo el dolor y la tristeza de desear que ese ser querido vuelva a estar consigo mismo para poder, de este modo, retomar la relación con el otro. Este single es una colaboración de la banda con el coro de gospel All4Gospel y de su líder Rutty Rock, quien ha realizado junto a Álvaro L. Melgar los arreglos del coro. Además, es el primer tema de la banda que no incluye la tabla y que no cuenta con guitarra acústica sino eléctrica.

Este single llega tras el estreno, hace unas semanas, de «I hear the road», canción que evocaba los recuerdos de la niñez de su cantante, Kristin, en Massachusetts, todos los buenos tiempos que ella pasó con sus abuelos y su familia en la granja de los primeros, en Hardwick.

Escucha ‘Miles Away’ de All Around Folks