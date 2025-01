Andy Bell avanza su nuevo disco con un tema junto a Michael Rother de Neu! y Dot Allison

Andy Bell tendrá nuevo disco. El guitarrista y colíder de Ride, más que previsible bajista en la nueva encarnación de Oasis (también formó parte de Beady Eye) que desde este verano arrasará allá por donde pase y también responsable de aquel grupo llamado Hurricane #1, está de vuelta con su tercera referencia en solitario.

El próximo 28 de febrero se publicará Pinball wanderer de Andy Bell, ocho nuevas canciones que verán la luz a través de Sonic Cathedral. Como comenta, un disco grabado con la ayuda de su amigo y su compañero en Oasis, Gem Archer: «El álbum empezó desde la batería. Me encanta tocar la batería y Gem es excelente grabándola. Todas las melodías y letras surgieron de ahí».

«[Es] una mezcla de melodías psicodélicas, ritmos de Can via The Stone Roses y texturas experimentales al estilo de Arthur Russell, y es perfecta tanto para momentos de escucha profunda con auriculares, como para atravesar las pistas de baile más geniales y discretas»

Una de sus canciones es «I’m in love» que cuenta con la colaboración de Dot Allison como vocalista y el legendario Michael Rother de Neu! (consulta aquí nuestra reciente entrevista) a la guitarra. Un versión etérea del sencillo post-punk de The Passions.

Escucha ‘I’m in love’ de Andy Bell fr. Dot Allison & Michael Rother