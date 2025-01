Squid avanzan un segundo tema de su regreso

Squid, están de vuelta con el que será su tercer trabajo, Coward que se publicará el próximo 15 de febrero y es uno de los discos más esperados de 2025.

La banda británica de post-punk experimental, lanzó el año pasado su segundo álbum O Monolith y hace algunas semanas nos mostró “Crispy Skin”, una canción inspirada en la novela distópica Tender Is The Flesh.

Ahora llega «Building 650», que refleja la experiencia de sentirse un extraño en Tokio. Como cuenta su vocalista Ollie Judge: «“Building 650” es una canción inspirada en nuestro primer viaje a Japón. Tocamos en el festival Summersonic en 2022. Afortunadamente, nos reservaron para tocar dos días después de que se levantara la prohibición de viajes por COVID.

Debido a esto, nos sentimos como algunos de los únicos turistas en Tokio. En el avión, leí In The Miso Soup de Ryu Murikami y vi Lost In Translation por emoción y luego decidí escribir letras sobre ser un extranjero que visita Japón, incluido un tipo muy particular de soledad que uno puede sentir al visitar un país que es tan diferente al propio. Esta soledad se siente exagerada en Tokio. En la superficie, es agitado y lleno de gente, pero cuando lo escuchas es inquietantemente silencioso».

Felix Green, colaborador de Squid desde hace mucho tiempo, codirigió el video de “Building 650” con los cineastas japoneses Daisuke Hasegawa y Kuya Tatsujo.

Escucha ‘Building 650’ de Squid