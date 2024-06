ANOHNI and The Johnsons (Noches del Botánico) Madrid 18/06/24

Conciertos como el de ANOHNI and The Johnsons son una de esas pequeñas anomalías que vuelven a conectar a uno con la definición más pura de la música o mejor dicho, de la propia expresión artística. Pasar dos horas en silencio, ver pocos móviles grabando continuamente imágenes que no volverán a ser reproducidas y en su lugar, estar rodeados de varios miles de personas completamente absortos por lo que tenían enfrente, es una experiencia que por poco común, llegaba a sorprender al pensar en lo que habíamos vivido una vez terminado el espectáculo.

Ni la lluvia previa, ni el retraso afectaron lo más mínimo a dos solemnes horas en las que la voz de la cantante nos atravesó y se instaló muy adentro. Pero también un mensaje contra la violencia sexual contra las mujeres, que fue repitiéndose en diferentes partes, ya fuera a través de vídeos o especialmente, durante la interpretación de una colosal «You Are My Sister». Todo fue parte de un ritual mágico, que vino precedido por la aparición de la actriz Johanna Constantine transformada en reno fantasmal, que recorrió escenario acompañada de densas percusiones.

Nueve virtuosos músicos acompañaban a ANOHNI, dotando a cada una de las canciones de un aura de clasicismo y atemporalidad casi mística. El protagonismo se suponía que sería para su última entrega, My Back Was A Bridge For You To Cross (2023, Rough Trade), pero tuvieron un papel similar su majestuoso trabajo en solitario Hopelessness (Secretly Canadian/Rough Trade) y claro, esa obra maestra de 2005 llamada I’m a Bird Now, facturada cuando la vocalista aún firmaba como Antony Hegarty.

Desde «Why Am I Alive Now?» a las emocionantes «4 Degrees» y Drone Bomb Me; de la reciente «Breaking», a la canción tradicional «Sometimes I Feel Like a Motherless Child» o las esperadas «Cut the World», «Hopelessness» o «It Must Change», asistimos a una sucesión de momentos que quedaron suspendidos en el tiempo. Donde también sonaron «Man Is the Baby» y esa «Mantaray» grabada junto a J Ralph que formó parte del documental de Louie Psihoyos, titulado Racing Extinction en el que se alertaba de la posible pérdida de la mitad de las especies del planeta.

La parte final fue para la doliente «Her Eyes Are Underneath the Ground» que abría The Crying Light (2009, Rough Trade), que nos dejó listos para la inevitable recuperación de la eterna «Hope There’s Someone» con ella al piano, tras la que se despidió con su adorable timidez. Uno de los conciertos de la temporada.

