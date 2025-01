BBK Bilbao Music Legends Fest arranca con Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum

El BBK Bilbao Music Legends Fest regresa los días 13 y 14 de junio de 2025, convirtiendo el Bilbao Arena en el epicentro de la música y el entretenimiento. Este festival, ya consolidado como una cita ineludible en el calendario cultural de Bilbao, reúne a un público diverso y apasionado gracias a una programación que combina cuidadosamente artistas de renombre internacional, nacional y local.

Alan Parsons es el primer cabeza de cartel. El legendario icono de la música y maestro del rock progresivo ha trabajado como ingeniero de sonido con The Beatles, Pink Floyd, The Hollies y The Wings, entre otros muchos artistas. Con casi 70 discos a sus espaldas, llega al festival con el Alan Parsons Live Project, concediéndole al público bilbaíno la oportunidad de presenciar el espectacular show que en el “Legends” de 2022 quedó suspendido por motivos de salud del artista.

Junto a él la británico-estadounidense reina del metal y “Primera Dama de la Rock Guitar” Lita Ford, una de las fundadoras y exguitarrista de la innovadora banda femenina de Los Ángeles The Runaways, que en su carrera de casi 50 años lleva cosechados infinidad de premios y reconocimientos. Samantha Fish se subirá también al escenario del “Legends” con su rock-blues puramente crudo y enérgico, con el que ha acompañado en sus giras a artistas de la talla de Slash (Guns & Roses) o The Rolling Stones y que este año ha sido nominada al Grammy por su trabajo Death Wish Blues. Por último, a estas primeras confirmaciones, se suman los madrileños Sex Museum con la gira «40 Aniversario» desplegando máxima energía en el escenario, con un directo repleto de sus hits de toda la vida y adelantos de su nuevo disco.

Abonos para BBK Bilbao Music Legends Fest

Las personas interesadas en acudir al festival ya pueden adquirir su bono de dos días en la web oficial del festivala un precio especial de lanzamiento de 95 € + gastos hasta el 31 de enero (inclusive).