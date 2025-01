Especial: la escena Post-Rock en Irán

¿Existe una escena post-rock en Irán? O mejor, ¿existe la música rock en Irán? Posiblemente te estés preguntando algo parecido al ver el titulo del articulo, Y sí, te respondo, hay una fuerte escena post-rock en el Irán teocrático en la actualidad. Y no solo con referencia a ese estilo, sino también a muchos otros pero siempre desde una óptica muy underground.

No podemos olvidar que la música no tradicional y sobre todo la que venga de Occidente se enfrenta a un entorno de censura y control estatal. No son los tiempos de la revolución islámica del alatoya Jomeini y aunque ha habido cierta apertura gubernamental, la censura sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo creativo de los artistas. Y a su vez, esa creatividad es una forma de resistencia y protesta, pacifica y cultural.

La película Nadie Sabe Nada de Gatos Persas, de Bahman Ghobadi, ilustra las dificultades a las que se enfrentan los músicos en Irán, donde actividades que en otras partes del mundo son cotidianas, como formar un grupo, se convierten en un desafío casi insuperable lleno de obstáculos. ¿Quien se atreve a enfrentarse al Ministerio de Cultura y Orientación Islámica? Sin su aprobación estas irremediablemente en el punto de mira. No obstante hay artistas que desafinan las prohibiciones desde escenas alternativas. Y si hablamos de mujeres los obstáculos son infinitamente mayores. Desde no poder actuar sin hiyab a no poder hacerlo ante audiencias mixtas.

Recordemos el caso de la popular cantante y actriz de los años 60 y 70, Googoosh, a la que el gobierno de Jomeini condenó a 20 años de arresto domiciliario. O, más recientemente, el caso de Parastoo Ahmadi, arrestada por dar un concierto en streaming sin velo, desafiando las normas de su país. A estos casos se pueden sumar las condenas a los cantantes masculinos Mehdi Yarrahi y Shervin Hajipour. Malos tiempos para la lírica en Irán.

Sin embargo, muchas artistas logran sortear estas barreras y gracias a las redes sociales y a las plataformas de streamig hacen llegar su música a todas partes del mundo. Un ejemplo que me gustaría destacar es el dúo femenino de indie rock The Finches, formado por Asai Maleki y Zhina Ardalan, que desde 2015 ha estado subiendo sus canciones a estas plataformas. Ante la censura surge la protesta imaginativa, las grabaciones caseras, los conciertos clandestinos y la distribución de sus trabajos por plataformas digitales. Hablamos de verdadero underground. Prácticamente el cien por cien de la música que crean solo puede comprarse en digital, salvo en el caso de determinadas compilaciones producidas y distribuidas por sellos europeos.

En este artículo, exploraremos una serie de proyectos musicales de post-rock muchos de ellos unipersonales que están ganando reconocimiento fuera de las fronteras de Irán, a pesar de las restricciones culturales y la falta de infraestructuras y de promoción.

La escena Post-Rock en Irán

Crows in the Rain

Un cuarteto instrumental de post-rock originario de Teheran, fundado en 2014. Su música se distingue por la creación de paisajes sonoros que evocan emociones profundas y melancólicas, todo ello sin caer en la estridencia. Si podíamos describir su música con un adjetivo es cinematográfica. Sus influencias abarcan grandes nombres del género, como Godspeed You! Black Emperor, Mogwai y Explosions in the Sky.

Desde su primer álbum, You Are Dying in My Arms (The Frozen Last Gasps), lanzado en 2016, la banda ha seguido un camino de composiciones largas y emotivas, marcadas por una introspección significativa. A pesar de las dificultades para adquirir su música en formato físico debido al embargo económico a Irán en su momento -y juro que lo intenté- con sus siguientes trabajos, Ashes of the Past y Sorrow for An Unfinished Dream, han consolidado su reputación. En 2022, presentaron un disco en directo titulado They Sing Sagas of My Death, que ofrece una faceta más épica y apocalíptica, destacando la canción homónima que supera los nueve minutos. Su más reciente lanzamiento, Echoes of the Falling Memories, llegó a finales de 2023, reafirmando su calidad y creciente popularidad en la escena musical, siendo el grupo iraní de post-rock más conocido internacionalmente.

They Sing Sagas of My Death (Live) de Crows in the Rain

False Horizon

Bajo el seudónimo de False Horizon, se esconde el músico y productor Moein Roshan, originario de Qazvin y actualmente residente en Australia. Su enfoque fusiona post-rock, música ambiental y elementos de la música tradicional iraní. Su discografía incluye el álbum Transition (2017), Lights in the Distance (2020) y Nowhere Near (2022), donde explora temas de soledad e introspección. Junto con Crowes in the Rain es el proyecto mas popular fuera de sus fronteras hablando de post-rock.

Transition de False Horizon

Atonalita

Atonalita es el proyecto del multiinstrumentista Siamak Ghorbanian Aghdam, quien combina su formación en música clásica con su pasión por el post-rock. Su primer álbum, Farewell, lanzado en 2021, destaca por su uso del violín, instrumento poco dado a desmanes postroqueros.. En 2023 presentó Collaboration of Souls, un álbum colaborativo con otros artistas del genero.

En 2024 publicó un nuevo álbum titulado Fall. Su último sencillo, antes de acabar el año, fue «Whisper in the Moon», junto a la banda/músico We Fell the End. Además, Atonalita participó en el álbum tributo a Mogwai Take Me Somewhere Nice (2022) con la canción «Visit Me».

Whisper of the Moon de Atonalita (ft. We Feel the End)

Route 71

Banda procedente de Bandar Abbas, actualmente un quinteto formado por Ali Alinezhad y Pouya Soleimani (guitarras), Ebrahim Zakeri Qeshmi (bajo), Yalda Shariati (teclados) y Nima Hosein Zadeh (batería). Su primera publicación data de 2019, un EP junto a otra banda del género, Rusted Doors. Se espera, en este 2025, su primer álbum, mientras que el año pasado publicaron el tema «Tidal Waves» como adelanto.

Tidal Waves de Route71

Rusted Doors

Rusted Doors es, en realidad, un proyecto de post-rock/post-metal de un solo músico: Mehgi Emadi, quien también se encarga de la producción de sus discos. Su primera referencia es de 2015, el álbum Tale of a Departure, del que realizó una remasterización en 2019. Su última publicación es de 2022, un sencillo en el que colabora con otro proyecto musical unipersonal, Occupied Mind, tal como hizo con los anteriormente citados Route 71. Su título: Collapsing.

Tale of a Departure (REMASTERED – 2019) de Rusted Doors

Occupied Mind

Occupied Mind es otro proyecto unipersonal. En este caso, del músico, también proveniente de Bandar Abbas como Route 71, Hamid Zahedi. Su producción discográfica en solitario incluye dos sencillos, «Trauma» y «Warm Breeze», y un EP de cuatro temas titulado Impulsive, publicado en 2023.

Garood

Un quinteto de Teherán con una calidad impresionante, que merece una proyección internacional acorde a ella. La banda se formó en 2018 por el compositor y guitarrista Amirali Rezaei, y actualmente lo acompañan Soroush Fayyaz (piano), Kiarash Shahani (guitarra rítmica), Eric Melkomian (batería) y Nima Jalali (bajo). Hasta el momento han publicado dos álbumes: Of Sea and Fishes (2019), del que posteriormente sacaron una versión instrumental, y la banda sonora de la película Tabooyre Liro. En 2024 publicaron un fenomenal EP compuesto de tres canciones titulado The Roots Under the Gray.

The PerfectParadox

Después de mucho tiempo sin saber quién se escondía detrás de este enigmático proyecto, por fin, con su último lanzamiento, el sencillo Stargazer, hemos descubierto que son Ali Mohamadi Oanah y Erfan Akbariano quienes están al mando. Esta banda hizo su aparición en 2020 con la canción «Passing Time». Sus temas son tan crípticos como su biografía.

Sunspots

Cuarteto de Teherán que aúna el post-rock y el rock progresivo. Tienen dos álbumes en su haber: el primero, de 2011, homónimo a la banda, y Resurrection Day (2014). La banda está formada por Amir Mardashti, alma máter, Sadegh Marandi, Jalili Annim y Radman Monfared.

Micro Feelings

Proyecto instrumental de post-rock con sede en Teheran, que comenzó en 2016 como un proyecto en solitario de Nima Zali. Después de nueve años y su tercer álbum (Inanimatus), Saleh Hadidi se unió, convirtiendo a Micro Feelings en una banda.

Según sus propias palabras: “Exploramos las emociones profundas y no expresadas dentro de nosotros, canalizando sentimientos como la ira, el dolor y la tristeza, que a menudo permanecen sin expresar en la vida diaria.”

Anatomy of Heartbreak de Micro Feelings

Dying Serenade

Nos encontramos ante otro proyecto musical unipersonal, esta vez formado por el guitarrista Saeed Karimi. Dying Serenade es uno de los proyectos más antiguos, ya que su primera producción discográfica data de 2014, con el álbum Pile of The Oak.

En Dying Serenade encontramos todas las características que definen el post-rock: intensidad, capas de sonidos densos, profundidad y composiciones complejas con transiciones suaves y explosivas. Su música traspasa fronteras y emociones.

Tiene dos LPs y un EP en sus inicios de carrera. Posteriormente, desde finales de 2018, se ha dedicado a publicar temas sueltos, alcanzando la cifra de quince hasta la fecha. En 2023 lanzó un recopilatorio titulado The Lost Tapes 2013–2019. Su último sencillo, publicado en junio de 2024, es un tema espectacular titulado «Beyond Her Eyes».

Beyond Her Eyes de Dying Serenade

A Path to Darkness

A Path to Darkness es un dúo procedente de la ciudad de Ahvaz. Su discografía incluye solo un sencillo y un EP de tres canciones titulado The Theory of Being, publicado en 2020.

Aunque su producción es limitada, su impacto es significativo. «Death», uno de sus temas destacados, resalta por su atmósfera única y profundidad emocional. Lamentablemente, no se conocen datos personales de los integrantes del dúo.

The Theory of Being de A Path to Darkness

Kian Kianmoraveji

Kian es un guitarrista y productor con un amplio espectro musical que abarca el post-rock, el ambient y el rock progresivo, inclinándose especialmente hacia este último estilo.

Su producción discográfica está mayoritariamente en SoundCloud, donde sube música con regularidad. Entre sus composiciones destaca la canción Endless Path. En Spotify puedes encontrar su EP Where Is Here (2020), que es el más acorde al estilo post-rock y contiene canciones tan destacadas como «Interstellar».

Six Days End

El dúo iraní Six Days End, formado por Parsa Fayal y Armin Namdar en 2018, no podemos etiquetarlos dentro del genero post-rock como tal.

Se mueven básicamente dentro de la electrónica y el rock espacial. Pero en sus canciones saben navegar perfectamente entre atmósferas densas y rítmicas y a su vez dar lugar a la reflexión

Su único álbum hasta la fecha, In Between Two Nothings (2020), alterna entre la voz de Namdar y composiciones instrumentales y me parece un disco de gran valor y por ello los que reseñado.

In Between Two Nothings de Six Days End

¿El futuro del post-rock en Irán? Solo Alá lo sabe, pero que es una escena en constante crecimiento es una realidad. Esperemos que cualquier tipo de expresión artística masculina y sobre todo femenina pueda realizarse en los años venideros con la libertad que se merece.