The Jesus and Mary Chain comparten la inédita ‘Pop Seeds’

The Jesus and Mary Chain regresaban a la actualidad discográfica la pasada primavera con Glasgow Eyes, doce nuevas composiciones grabadas en el estudio Castle Of Doom de Mogwai en Glasgow, donde podremos encontrar electrónica y texturas a medio camino entre sus principales influencias, de The Velvet Underground y Suicide.

Estos días avanzaban a través de sus redes que lanzarían un nuevo sencillo que hoy sale a la luz:

We’ll be dropping a brand new track – Pop Seeds – on 04/09/24. Available on digital platforms only. Pre-save the links here: https://t.co/XJRPDjXZTv

Hear it for the first time on @huwstephens show on @BBC6Music from 4pm today. https://t.co/r1UEcjLwVy pic.twitter.com/wElfCkyWz4

— TheMaryChain (@TheMaryChain) September 3, 2024