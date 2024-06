Blur anuncian disco en directo, ‘Live at Wembley Stadium’

Blur volvían casi por sorpresa con un nuevo álbum en 2023, The Ballad of Darren. Un álbum producido por James Ford (coproductor de The Now Now de Gorillaz, así como de Arctic Monkeys, Depeche Mode y muchos otros) en el que el cantante Damon Albarn, el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree recuperan su mejor forma.

Como decíamos en su reseña «El álbum no solo colma las enormes expectativas que cada nuevo trabajo de Blur desata (y desatará), sino que pasa a formar parte de lo más granado de su catálogo. La confirmación que el combo es (casi) el único de su generación (junto a Suede) capaz de mantener el nivel lucido en los años clásicos, capaces como son de evolucionar su propuesta para que cuadre con un espacio/tiempo en el que todavía siguen antojándose imprescindibles. Es la consecuencia de resonar al mismo tiempo tan clásicos como del todo vigentes, aunque quizá sería más acertado tacharlos de atemporales y directamente eternos.

Para presentarlo, aparte de su gira internacional realizaron en Wembley los conciertos más grandes de su carrera, dos noches históricas ante 150.000 fans celebradas los días 8 y 9 de julio del 2023. Esta era la primera vez que Blur tocaba en el icónico estadio londinense y consiguieron uno de los puntos culminantes de una influyente trayectoria de 30 años.

Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree interpretaron canciones de su reciente disco, junto con clásicos eternos del pop británico como «Song 2», «Girls & boys», «Parklife», «To the end», «Pop scene», «Coffe & TV» o «The universal».

Live at Wembley Stadium estará disponible el 26 de julio en triple vinilo (con el concierto entero del domingo 9), vinilo doble (con canciones de ambos shows) y doble CD (el concierto del domingo). También en edición digital que contiene el concierto del domingo 9 y cuatro temas extra grabados en los conciertos de calentamiento que blur ofreció en diferentes salas en mayo del 2023.

Disfruta de su tráiler