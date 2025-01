Broke Lord – Visone Chiaro (Autoeditado)

El cuarto trabajo de Broke Lord (proyecto del también escritor, periodista y traductor Luis Boullosa) es, de nuevo, un notable conjunto de canciones que sitúan al madrileño como uno de los autores más valiosos del pop hecho en este país. Como ya sabemos, Luis va a su rollo, así que tanto compone bajo el alias de Broke Lord – acompañado en esta ocasión por una banda estupenda: Asier Maiah y Juangui Acosta a las guitarras, Antonio Moreno se encarga de las baquetas, Raúl Pérez a los teclados, Elvira Jardón haciendo coros cuyo protagonismo se me antoja esencial, y el propio Luis Boullosa como autor de todas las canciones y tocando el bajo -, pero también continúa en el proyecto junto a Manu G. Sanz (Digital Mother) y en Gog y Las Hienas Telepáticas.

Las tonadas de Visone Chiaro (Autoeditado, 2024) fueron compuestas entre los años 2021-2022, pero ha sido en este año pasado cuando vieron la luz en formato físico en una edición limitada. Por suerte para los que seguimos la carrera del madrileño, este cancionero está repleto de magníficos pentagramas que van esculpiendo una cosmología personalísima y de una insobornable independencia.

Apostando por una diáfana producción de Raúl Pérez realizada en su estudio sevillano de La Mina, abren el disco con “Shall I Come To Salisbury” en donde los rasgueos repetitivos de guitarra van enhebrando una melodía con ecos a The Fall y a los Magazine de Howard Devoto, mientras los coros de Jardón acaban por dotar de una extrema fisicidad al conjunto. “Ninja Tune” es pop infectado de dub y recuerda a un cruce entre los Bad Seeds y Keith Hudson, mientras que la siguiente, “Mouse Work For Mouse” es como una fantasía surgida en los Compass Point Studios.

El pop cristalino se abre paso en la hermosa “Moon Is Everybody’s Friend” con destellos del mejor Morrissey, la cadencia fronteriza emerge en la tímbrica de “The Room Without Us” en donde Luis y Elvira simultanean sus voces a la manera de unos de Lee Hazlewood y Nancy Sinatra del “hágaselo usted mismo”, el gusto terroso entre el western y el postpunk en “Dawn Of Ballachulish” es otra de las cimas del álbum por su desconcertante recorrido, y para el final se dejan “Latin Sails”, otro tema mayúsculo de pop digno de unos The The, y con “Soul” (acompañado por la guitarra acústica de Manu G. Sanz) parecen rendir homenaje a su amado Leonard Cohen. Un disco estupendo.