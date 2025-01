Escucha el álbum conjunto de Love Ghost y Skold

Love Ghost es un artista de rock alternativo con sede en Los Ángeles y conexiones con México. Con su sonido intenso y emotivo ha conseguido hacerse un hueco en la música contemporánea que combina el rock tradicional con otros estilos más urbanos y contemporáneos. Buena muestra de ello es su colaboración con la artista y productora mexicana Rayben, «Dear boy», una canción que te dimos a conocer en una PlayList Emergente del mes de noviembre.

Para su nuevo álbum, Love Ghost ha unido fuerzas con el multiinstrumentalista sueco Tim Skold (Marilyn Manson, MDFMK), conocido por su trabajo innovador en la música industrial y gótica. El álbum se titula justamente Love Ghost X Skold, para dejar claras las cosas desde el principio. El resultado, como era de esperar, acentúa la faceta más vanguardista y experimental del músico angelino. Él mismo comenta al respecto que el álbum es «una travesía sonora que aborda una variedad de temas profundos y complejos«. Entre ellos están algunos habituales, como la muerte y el más allá, la guerra o la política, junto a otros más oscuros y enigmáticos. Un buen ejemplo de esa temática poco convencional es el primer sencillo extraído del disco, «Nightshade and Cocaine», que a partir de los efectos y las leyendas en torno a la flor de la belladona aborda temas como los estados alterados de la mente y el desmoronamiento psicológico. «You are the gun (Valhalla)» es otro de esos momentos llamativos y originales que abundan en el disco.

El resultado es un álbum atractivo y desafiante, que va más allá de las habituales convenciones del rock con tintes electrónicos y explora terrenos que, aunque explorados anteriormente, siguen resultando misteriosos y sugestivos. A continuación puedes lanzarte a la exploración y escuchar Love Ghost X Skold.

