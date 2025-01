Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails se hacen con el Globo de Oro

Los músicos de Nine Inch Nails Trent Reznor y Atticus Ross ganaron el premio a la Mejor Banda Sonora Original en los pasados Globos de Oro 2025 para la película Challengers.

Esta era la sexta nominación a los Globos de Oro y la tercera victoria de su carrera. Ambos recogieron el premio de manos de Elton John. Ross dio un breve discurso: «Esto realmente significa mucho, particularmente en este momento especial. Primero me gustaría agradecer a mi mejor amigo, mi socio musical, el gran Trent Reznor. La música nunca me pareció una opción segura, pero siempre me pareció la correcta.

Me gustaría agradecer al maestro, al director visionario, a nuestro amigo Luca Guadagnino… Para ser honestos, siempre pensamos que nos llamarían para decirnos ‘¿Pueden bajar un poco el volumen?’, pero nunca llegó, y aquí estamos”.

Recordemos que el pasado verano Nine Inch Nails comentaron en una entrevista en la revista GQ en la que han hablado de planes de futuro. Después de un montón de trabajo reciente en bandas sonoras, el líder insinuó que estos proyectos habían conseguido hacer que el grupo fuera para ellos algo mucho más emocionante de lo que había sido en los últimos años. «De alguna manera, lo había dejado de lado en mi mente por varias razones», dijo. a lo que Atticus añadió: «Siento emoción por empezar en el próximo disco. Creo que ahora estamos en un punto en el que más o menos tenemos una idea».

Escucha la banda sonora de ‘Challengers’ de Trent Reznor y Atticus Ross