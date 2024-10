Bruce Springsteen & The E Street Band anuncian segundo concierto en San Sebastián

Bruce Springsteen & The E Street Band vuelven a nuestro país tras su gira de 2023-2024 que pasó por aquí recientemente y reseñamos en Muzikalia. La banda amplía su gira a 2025, añadiendo ocho nuevos conciertos a las fechas previamente reprogramadas en Marsella, Praga y Milán.

Como te informamos, tendremos oportunidad de verles en San Sebastián, como única ciudad en nuestro país en 2025, el sábado 21 de junio en el Estadio Reale Arena (Anoeta). Tras agotarse las entradas se confirma un segundo concierto. Será el 24 de junio también en el Estadio Reale Arena (Anoeta) de San Sebastián. Estas serán las dos únicas fechas de la gira de 2025 en nuestro país, quedando totalmente descartada la posibilidad de añadir más conciertos en España.

Las entradas para este nuevo show ya están a la venta exclusivamente a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio es de 70, 84, 94, 108 y 140 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 140 Euros para Pista Delantera y 88 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se puede adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

May 17 – Manchester, England – Co-op Live – On-sale: Oct. 11 at 10am BST ticketmaster.co.uk May 20 – Manchester, England – Co-op Live – On-sale: Oct. 11 at 10am ticketmaster.co.uk May 24 – Lille, France – Stade Pierre Mauroy – On-sale: Oct. 7 at 10am CEST gdp.fr/en May 31- Marseille, France – Orange Velodrome (rescheduled from May 25, 2024) gdp.fr/en June 4 – Liverpool, England – Anfield Stadium – On-sale: Oct. 11 at 10am BST ticketmaster.co.uk June 11 – Berlin, Germany – Olympiastadion – On-sale: Oct. 9 at 10am CEST ticketmaster.de June 15 – Prague, Czech Republic – Airport Letnany (rescheduled from May 28, 2024) ticketmaster.cz June 18 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park – On-sale: Oct. 9 at 10am CEST ticketmaster.de – On-sale: doctormusic.com June 27 – Gelsenkirchen, Germany – Veltins Arena – On-sale: Oct. 9 at 10am CEST ticketmaster.de June 30 – Milan, Italy – San Siro Stadium (rescheduled from June 1, 2024) ticketmaster.it July 3 – Milan, Italy – San Siro Stadium (rescheduled from June 3, 2024) ticketmaster.it