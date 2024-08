Cantantes que han trascendido más allá de la música

En muchas ocasiones, la música es algo más que tan solo un entretenimiento con el que distraernos a diario. Se suele decir que es una forma de expresar sentimientos y que muchas personas no son capaces de vivir sin la música en su vida. Esta es una de las razones por las que los cantantes van más allá de la música, especialmente los que son capaces de conectar con su audiencia.

Además, en ocasiones los cantantes deciden cambiar un poco su carrera con el paso del tiempo, abriéndose a nuevas opciones como pueden ser la interpretación u otras actividades artísticas. A lo largo del artículo, repasaremos cuáles son los cantantes que más han evolucionado y se han adaptado a otros formatos.

El Koala

Este cantante de 54 años ha tenido una carrera envidiable para muchos. Pese a no sonar todos los días en la radio, ha sido capaz de entrar en los hogares a través de sus canciones. Siendo una figura del rock español, muchas de las canciones tratan sobre el día a día de las personas.

Algunos de sus éxitos son Opá, yo viazé un corrá y El hombre clavo. Con estos títulos, ya se puede imaginar que su música es muy distinta de la de otros artistas españoles más conocidos, pero sabe llegar al corazón de sus oyentes.

Bono

Descrito como el artista filantrópico más conocido del mundo y la celebridad más eficaz políticamente de todos los tiempos, Bono (Paul Hewson) ha trabajado extensamente como músico de rock en la banda U2, filántropo y activista de los derechos humanos. Ha centrado gran parte de sus esfuerzos en la defensa de la lucha contra el sida y la pobreza extrema en África.

Bono ha presionado a entidades gubernamentales para que adopten políticas basadas en los derechos humanos en virtud de sus cargos como cofundador de ONE, un movimiento mundial que hace campaña para acabar con la pobreza extrema.

En 2022, Bono grabó una versión acústica de Walk On de su banda, U2, para la retransmisión en directo de Global Citizen’s Stand Up for Ukraine, en la que instaba a los líderes mundiales a apoyar a los refugiados ucranianos. Bono también fue invitado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski a actuar en una estación de metro de Kiev para mostrar su solidaridad con Ucrania ante la invasión de Rusia.

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen es un cantautor estadounidense, conocido como uno de los fundadores originales del género heartland rock, que combina elementos de la música rock dominante con relatos de la clase trabajadora estadounidense.

A lo largo de su carrera musical, Springsteen ha defendido los derechos del colectivo LGBT, el empoderamiento de la mujer y la democracia, utilizando su plataforma internacional para concienciar sobre cuestiones sociales. Springsteen fue invitado por primera vez a actuar para Amnistía Internacional en 1988 y desde entonces ha seguido defendiendo los derechos humanos a través de su música.

Lady Gaga

Más allá de sus grandes éxitos musicales, Lady Gaga es un gran ejemplo de artista polivalente al haber protagonizado una película con gran éxito. Bradley Cooper, director de la cuarta gran producción del clásico de Hollywood Ha nacido una estrella, eligió a Lady Gaga para ser protagonista en la película.

Aunque el papel fuese el de una cantante, no es sencillo actuar por primera vez. En la película es una vocalista prometedora que no termina de dar el salto a los escenarios, pero el amor que siente por Bradley Cooper la ayuda a sentirse segura para empezar a triunfar en la música.

Puede que rodar la película le recordara a sus inicios, aunque Lady Gaga siempre tuvo mucho éxito, prácticamente desde el comienzo de su carrera.

Christina Aguilera

Christina Aguilera, que ya es toda una maestra de la música, extiende su reinado de fabulosidad al cine. En la película Zoe interpreta a una prostituta robótica llamada Jewels. La película marca su primer papel en la gran pantalla, donde demuestra su talento más allá de la música.

Además, en este caso era más complicado actuar, ya que no representaba el papel de una cantante. Sin embargo, parece que Christina Aguilera le ha cogido el gusto a la interpretación, por lo que puede que en un futuro sea habitual verla en otras películas.