Caribou – Honey (Merge)

Mucho se está hablando del nuevo trabajo de Dan Snaith bajo su alias Caribou (su otro proyecto, Daphni, rehúye el formato pop de canción y propone algo más parecido a sesiones de EDM encubiertas) por el uso de la IA para desdoblar su voz en varios de los tracks. Como si la valía de su nuevo material no diera para más debates. Acostumbrados como estamos a la deformación de las voces ya sea con autotune o con otras técnicas más o menos apropiadas, es curioso que haya gente que ponga el acento en este tipo de cuestiones, más cuando en este caso, la jugada funciona con naturalidad y sin llamar demasiado la atención.

Tras la placidez del anterior Suddenly (Merge, 2020), uno de esos discos que alumbraron los días de recogimiento propiciados por la pandemia, Snaith, quien también asume tareas de producción, pone el foco en sus habilidades para jugar con la electrónica pop que incita a la pista de baile y pone banda sonora a noches de trance controlado en su disco más orientado al dance. Ahí brillan la muy Four Tet “Volume” (no en vano les une una gran amistad materializada en multitud de colaboraciones conjuntas), la deliciosa “Come Find Me”, desde ya uno de sus mejores singles, que recurre a su ya clásico loop que repite un beat ganador hasta la saciedad, mientras una melodía vocal apenas susurrada marca la entrada de capas y capas de sintes. Gloria bendita. Completan la cuota más accesible de este nuevo largo la radiante “Broke My Heart” que abre fuego dibujando un futuro marcado por el hyperpop , la directa “Over Now”, con su punto ochentero tan identificable o esa “Climbing” que arranca mirando a Daft Punk y asciende magnética haciendo honor a su título.

Los ramalazos oscuros a la Daphni funcionan como perfecto contrapunto para dotar al disco de contraste en los ambientes y mayor recorrido (“Honey”, “Dear Life”) y los inteludios sirven como puentes entre canciones (“Do Without You”, ¿acaso un reverso de Can´t Do Without You”? y “August 20/24”) antes de alcanzar la recta final con el romanticismo tecnicolor en “Only You” y echar el cierre en bucle infinito con uno de esos cortes marca de la casa capaces de evocar el final del verano o simplemente, de una sesión evocadora bajo luces de neón: “Got To Change”.

Sin necesidad de emojis, disfraces o coartadas de temporada para contentar a todo el mundo, el nuevo largo de Caribou regala un nuevo festín de ritmos trepidantes para bailar en tiempos difíciles. Música luminosa abriéndose paso en coyunturas oscuras.

