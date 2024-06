Chelsea Wolfe en Barcelona y Madrid en noviembre

Chelsea Wolfe repite visita a nuestro país tras su paso por Primavera Sound. Habrá una nueva ocasión de disfrutar de las canciones de She Reaches Out to She Reaches Out to She (Loma Vista Recordings) el 8 de noviembre en Razzmatazz 2 y el 9 de noviembre en La Sala del WiZink Center con Mary Jane Dunphe como artista invitada.

Dos encuentros con el rito goth-metal de la californiana que supondrán su vuelta a Barcelona y su regreso a Madrid tras más de diez años.

Toma nota:

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE – BARCELONA (RAZZMATAZZ 2)

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE – MADRID (LA SALA – WIZINK CENTER)

Las entradas estarán a la venta en DICE a partir del 13 de junio a las 11:00 a un precio de 25€ más gastos de distribución.