Richard Hawley anuncia conciertos para septiembre

La casualidad ha querido que el día que reseñábamos el nuevo disco de Richard Hawley, el artista haya confirmado una gira por nuestro país para presentarlo.

Será el próximo mes de septiembre cuando el músico de Sheffield nos visite con las canciones de In This City They Call You Love (BMG), del que como te contamos, es un disco de digestión lenta donde muchas de sus canciones pasarán a formar parte de sus clásicos atemporales.

Como él mismo afirmaba: «Hice tres álbumes donde tenía el título antes de comenzar a grabar, donde tenía un objetivo. Uno fue Truelove’s Gutter. Otro fue Standing At The Sky’s Edge cuando quería subir el volumen de todo y hacer la música mucho más agresiva, y luego este. Quería que fuera multicolor de alguna manera… centrándome en la voz y lo que las voces pueden hacer juntas… Deliberadamente solo toqué unos pocos solos de guitarra para mantener el enfoque en las voces, la canción y el espacio».

Lo estará presentando en nuestro país los próximos:

20 de septiembre – Santander (Escenario Cantabria Infinita)

21 de septiembre – Vigo (Teatro Salesianos – Underfest)

23 de septiembre – Madrid (Sala But)

24 de septiembre – Barcelona (Sala Apolo)

Entradas para la gira de Richard Hawley

Entradas a la venta: el viernes 14 de junio a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster.es

Preventas a partir del miércoles 12 de junio a las 10h en Livenation.es

Precio: desde 32€ (+ gastos de distribución)