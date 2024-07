Libro: PLÁSTICOS de Manuel C. Puñonrostro (La Fonoteca)

Fue en su época de estudiante y en varios viajes al extranjero, cuando Manuel C. Puñonrostro empezó a guardar bolsas de plástico cada vez que visitaba una tienda de discos. Un pequeño recuerdo con el que rememorar los tesoros que fueron cayendo en cada compra. Una afición que prolongó en su vuelta a Madrid y siguió aumentando con tiendas de toda España hasta que un día se dio cuenta de que lo suyo podía empezarse a considerar una colección. De esa colección nace la idea de este interesante libro, que no es más que un poderoso vehículo nostálgico para rememorar todo lo que nos han dado estas tiendas a lo largo de los años. PLÁSTICOS, editado por La Fonoteca, rinde un bonito homenaje a la añorada red de locales que inundaba el país y que por desgracia a día de hoy no deja de mermar.

Son unas 200 bolsas y unas cuantas historias detrás de ellas con las que echar la vista atrás y reivindicar esos espacios cada día menos habituales que convertían cada ciudad, cada pueblo o cada barrio, en algo más que un refugio para los amantes de la música. Un lugar que no solo ofrecía una vasta colección de vinilos, CDs o casetes, sino que servía como un punto de encuentro para melómanos, donde la música se compartía y se experimentaba. Un santuario cultural y de descubrimiento continuo al que acudir regularmente para perderse en sus cubetas y ver las novedades, las ofertas que hubiera o las recomendaciones de nuestro dependiente de confianza. No eran tiempos de Internet, ni teníamos la sobredosis actual de prescriptores; bastaba nuestra propia labor indagando en revistas o en la radio, oyendo a nuestros amigos más entendidos, mirando en los escaparates o aventurándonos por sus estanterías. Eso se ha ido perdiendo. La digitalización y la inmediatez del streaming han redefinido la relación que tenemos con la música, transformando esa experiencia tangible y casi ritualista, en un acto prácticamente mecánico de consumo instantáneo y, a menudo, fugaz. Una transición que ha hecho que lo que fueron pilares del tejido cultural urbano, prácticamente hayan ido desapareciendo del paisaje de nuestras ciudades. Muchos dirán que no todo está perdido porque muchas de estas veteranas tiendas aún resisten e incluso, de cuando en cuando se siguen abriendo nuevas. Al final, su supervivencia pasa porque mantengamos el compromiso de mantenerlas con vida. Saldremos ganando.

PLÁSTICOS mira al pasado, aunque también tiene un ojo en presente. Sin un orden concreto, ni alfabético, ni geográfico iremos recordando algunos de estos locales a través del diseño de esas bolsas, con el apoyo de clientes locales invitados. Ahí están Joan Vich (Ground Control) recordando Runaway en Palma; Mar Álvarez (Pauline en la Playa) reivindicando la mítica y longeva Paradiso en Gijón; Andrés Pérez Perruca (El Niño Gusano) hablándonos de la ya desaparecida Plasticland Discos de Zaragoza montada por sus amigos Pedro Vizcaíno (Grabaciones en el mar) y el añorado Sergio Algora; la periodista Marta Salicrú (Radio Primavera Sound) llevándonos de viaje a la calle Tallers de Barcelona e invitándonos a cd.drome; Eric Jiménez (Lagartija Nick, Los Planetas), recordando los primeros 80 con Discos Melody («universidad de la escena granadina») o Jaime Cristóbal (J’aime) de Zeppelin discos en Pamplona. Junto a ellos, Antonna (Los Punsetes), Leire Zabala (Melenas), los periodistas Rafa Cervera, Marta Moreira y Raquel Peláez, Carlos Galán Subterfuge, Miguel Stamp, Borja Prieto o la Dj Blanca DB, entre muchos otros.

Ver las bolsas de Discoplay, Discos Oldies, Record Sevilla, La Metralleta, Bora Bora, Del Sur, Paradiso, Marilians Records, Revólver, El Molar… traerá a nuestra mente mil y un momentos asociados a ellas y a nuestros discos favoritos. Como comenta Miqui Puig en el prólogo, escoger una tienda era como escoger un equipo de fútbol, partido político o cerveza favorita y todo nos devuelve a nuestro yo al recordarlas.

