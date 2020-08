Elvis Costello muestra otra canción de sus grabaciones en Helsinki

Elvis Costello comparte un tercer tema de sus grabaciones en Helsinki. Tras “No Flag” y “Hetty O’Hara Confidential” llega “We Are All Cowards Now”, tercer adelanto de estas peculiares sesiones. El vídeo de la canción a cargo de Eamon Singer y Arlo O’Furlow presenta imágenes de flores y pistolas, humo y espejos, lápidas y monumentos, coraje y cobardía, paz, amor y malentendidos.

Este verano Elvis Costello ha ido estrenando sus canciones grabadas en el Suomenlinnan Studio en Helsinki, Finlandia. Una sesión grabada por Eetü Seppälä y mezclada en LA por Sebastian Krys.

En los créditos Costello aparece como: Mouth, Hammond Organ, Fender Jazzmaster, Upright Piano, Rhythm Ace & cualquier otro ruido.