Tras demasiados años de silencio desde la publicación del ya lejano Dissent (Zvook! Records, 2010), los norteamericanos Christ vs Warhol vuelven con energía en su segundo duración, un lanzamiento que aboga por cierta acomodación sobre los principios sonoros del goth-rock y del batcave más esenciales, pero que se atreve también a modificar algunos puntos para otorgarle cierta renovación.

No obstante, no hay que llevarse a engaño con esto último, ya que, esencialmente, puede no ser pretendido y que acabe el resultado por encasillar su reciente acción entre aquellas tendencias californianas de cierto rock oscuro con tintes psicodélicos que encabezan bandas como Death Valley Girls o L.A. Witch.

Gran culpa de ello lo tiene eveghost, la vocalista de la formación, que con su propuesta se acerca a esas cadencias más accesibles que parecen conjugar bien con las bases instrumentales más puras, esas confeccionadas con cierta maestría por las guitarras de Steven James y el bajo de Marzia Rangel, y que más miran a esos años 80 de proliferación de sonidos desde las oscuridades y de la creación de etiquetas múltiples.

Sin disociar ambas partes, esta propuesta puede llevarnos a múltiples terrenos y escuchas. En algunas predominará más ese tema vocal (“Welcome Home”, “Kick!” o “Caged Birds”), la cualidad de ser bailable (“A Drop in the Ocean”) o ese reconocimiento a la instrumentalización más esencial del género (“Red Skies”, “Spooky Action (At a Distance)” o “Into a New Ice Age”), pero todas mantendrán cierta unidad.

