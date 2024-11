Morgan comparten otro tema, ‘Cruel’

Morgan están de vuelta con Hotel Morgan, un disco grabado en Ocean Sound, Noruega, producidas por Martín García Duque. Mezclado y marsterizado por Eddie Al-Shakarchi, en UK. Definido por la banda como el resultado de un viaje en muchos sentidos. Es el lugar donde conviven las nuevas canciones.

El sucesor de The River and The Stone ha venido anticipado por «Intro Delta» a la que ahora sigue el tema de desamor «Cruel».

Como dicen : “Cruel” se encarga de abrir ya el camino después de que Intro: Delta nos situase en el mapa.

Queríamos encontrar un punto interesante entre lo oscuro del mensaje y la música que lo acompaña. Cuando salió la idea ya evocaba al country y al trabajarlo después con Martín dimos con el beat influenciado también por el bluegrass.

La acústica es tan protagonista para contar esta historia como la voz y la letra. Todo junto, acompañado de alguna pincelada folclórica de aquí y el sinte jugando con la guitarra eléctrica, hizo que Cruel acabase siendo el tema que mejor muestra el proceso que hemos llevado a cabo con el disco: darle las vueltas necesarias para que todo encaje y sonreír escuchando el resultado.

Esperamos que lo disfrutéis!»

El disco ya está a la venta en formato digital y en preventa física, con entrega el 31 de enero. Aquellos que adquieran la versión física en preventa tendrán acceso a la descarga digital a través de su web.

Escucha ‘Cruel’ de Morgan