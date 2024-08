Chuck Prophet se une a ¿Qiensave? en su nuevo disco

Chuck Prophet ha lanzado dos nuevos sencillos de su próximo álbum colaborativo con el grupo de cumbia ¿Qiensave?, titulado Wake The Dead, que se lanzará el 25 de octubre a través de Yep Roc Records.

Los singles «Sugar into Water» y «In The Shadows (for Elon)» ofrecen una muestra del álbum, con «Sugar into Water» presentándose como una alegre y despreocupada canción. Un tema impulsado por un personaje que representa al hombre común, con un toque del sonido característico de San Antonio, Texas, y cuenta con la destacada participación del virtuoso acordeonista Josh Baca.

Por su lado «In The Shadows (for Elon)» es una pieza sardónica que combina un ritmo juguetón con el sonido del Farfisa, mientras expresa la frustración con una sociedad corrupta que favorece a los ricos y poderosos.Un tema que aborda de manera crítica el impacto de figuras como Elon Musk en ciudades como San Francisco, donde Prophet ha sido testigo de la gentrificación acelerada impulsada por la industria tecnológica.

Escucha ‘Sugar into Water’ y ‘In The Shadows (for Elon)’ de Chuck Prophet