Lady Gaga y Bruno Mars juntos en ‘Die With a Smile’

Lady Gaga y Bruno Mars se han unido para lanzar su nuevo sencillo «Die With a Smile», una balada de amor épica que resalta su talento.

Sobre cómo surgió este épico dueto, Lady Gaga cuenta: “Bruno y yo nos tenemos un gran respeto mutuo y estuvimos hablando de colaborar. Yo estaba terminando mi propio álbum en Malibú y una noche, después de un largo día, me pidió que fuera a su estudio para escuchar algo en lo que estaba trabajando. Era alrededor de medianoche cuando llegué y me quedé alucinado cuando oí lo que había empezado a hacer. Nos quedamos despiertos toda la noche y terminamos de componer y grabar la canción. El talento de Bruno no tiene explicación. Su musicalidad y su visión son de otro nivel. No hay nadie como él”.

Bruno Mars añade: “Trabajar con Gaga ha sido un honor. Es un icono y hace que esta canción sea mágica. Estoy muy emocionado de que todo el mundo la escuche”.

Escucha ‘Die With a Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars