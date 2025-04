Black Country, New Road – Forever Howlong (Ninja Tune)

Yo no sé si llamaría a esto reinvención, como he visto escribir por ahí. Diría más bien que es darse la vuelta como un calcetín. Es decir, no busquen aquí mucho de los pasados Black Country, New Road. Bueno, sí: el mismo espíritu iconoclasta que ha guiado siempre a una de las bandas más atípicas (e interesantes) que hayan salido del Reino Unido en décadas. A ellos les importa un bledo tu opinión y lo que esperas de ellos. Y hacen fenomenal.

Desde su formación en 2018, el sexteto de Cambridge ha permanecido inalterable en unos planteamientos artísticos que -como debería ser en todos los casos, pero no es habitual- traspasan ampliamente modas, tendencias y épocas. Lo suyo ha sido siempre la atemporalidad y el uso de la música como vehículo artístico con el que pintar unos cuadros impresionistas, rabiosamente singulares, que terminan encapsulados en discos de vinilo ¡Y qué discos!

No obstante, sus dos primeros trabajos guardaban, dentro de la abismal evolución descrita entre uno y otro, cierta coherencia, sobre todo gracias a la marca que imprime siempre una voz principal que asumía Isaac Wood. Pero aquí, ni eso: Isaac anunció que abandonaba la banda en 2022, justo antes de la presentación en directo del mayestático Ants From Up There (2022). Algo que en absoluto amedrentó al resto, que presentó sus canciones (las que pudieron) sin el susodicho y anunció, así, a las bravas, que ya preparaba un tercer disco.

Pues bien, ese tercer disco se llama Forever Howlong y no tiene nada que ver con todo lo anterior. Cualquier otra banda se habría cambiado el nombre, a la Joy Division-New Order. Pero Black Country New Road, benditos ellos, no siguen reglas. Este es, simple y llanamente, su nuevo disco. Y donde antes había post rock, ahora hay barroquismo pop, donde antes había guitarras, ahora hay pianos, clavicordios y orquestaciones; y donde antes había voz masculina, ahora está la predominante voz de una mujer, aunque las tareas vocales se reparten entre tres: el bajista (y líder) Tyler Hyde, la violinista Georgia Ellery y la teclista May Kershaw.

Tal como demostraron en su previo álbum en directo (Live At Bush Hall, 2023), grabado ya sin Wood, el sexteto resultante funciona a las mil maravillas. De hecho, muchas de las nuevas canciones que ahí se incluían ya apuntaban en la dirección que ahora remata este set de 11 canciones que incluye Forever Howlong. No obstante, el estudio de grabación hace su cosa y ahora todo aquel acercamiento manierista e iconoclasta al pop barroco cobra un esplendor inesperado.

De repente, uno se encuentra con algo que podría haber estado incluido en alguno de los discos del primer Rufus Wainwright, como la estupenda “Salem sisters”, algo que podría pertenecer a la obra más alucinada de Fiona Apple, como “The Big spin” o acentos Psych Folk que encuadrarían en los reivindicables discos de Heron, como la delicada “Mary”.

Por el camino, delicias de pura orfebrería pop como “Happy Birthday”, con unos vaivenes de intensidad asombrosos, operetas de alto aporte alucinógeno (“For the cold country”), arquitectura rococó como la que edifica la inicial “Besties”, cándidas recreaciones minimalistas, como la canción titular, o un colofón que resume (casi) todo lo dicho aquí bajo el título de “Goodbye (Don’t Tell me)”, y que no hace, cuando acaba, sino meterte en el cuerpo unas enormes ganas de volver a reproducirlo todo desde el principio. A ver de qué puñetas va esta barbaridad.

Todo eso resulta en la que es la versión quizás más estándar de la banda hasta la fecha, con un sonido mucho más orientado -con sus grandes peculiaridades, claro- hacia lo que solemos entender como pop. Pero cuando uno se enfrenta a un disco tan mastodóntico como este le dan absolutamente igual las etiquetas, los cambios, la innovación y las monsergas. Lo que tenemos aquí es sin duda uno de los discos más importantes de esta temporada. Una auténtica delicia que entra rápido, se degusta lento y permanece como pocas lo harán este 2025.

