The Divine Comedy tendrán nuevo álbum en septiembre

The Divine Comedy han vuelto al estudio después de celebrar su historia en el reciente recopilatorio Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy. La banda británica tendrá nuevo disco en septiembre, que llegará con el otoñal título de Rainy Sunday Afternoon.

Neil Hannon y los suyos grabaron el sucesor de Office Politics (2019, DCRL/[PIAS]) en Abbey Road en otoño de 2024, tras dedicar los últimos años a la remasterización y relanzamiento de todo el catálogo anterior de The Divine Comedy o a componer la banda sonora de la película ‘Wonka‘.

Como comenta el músico: «Mi producción musical es, para bien o para mal, una representación de mi personalidad. Buena parte de esa personalidad se deleita en lo bullicioso; celebra lo absurdo. Y aproveché eso ampliamente para las canciones de Wonka. Sin embargo, como todos, tengo un lado más oscuro y melancólico. Y por una razón u otra, últimamente se ha hecho muy evidente. Necesitaba usar este álbum como una vía de escape para esos sentimientos. Para superar algunas cosas. La mortalidad; los recuerdos; las relaciones; la agitación política y social. Todos deberían poder grabar un álbum pop orquestal de vez en cuando. Debería estar disponible en el NHS».

De momento podemos escuchar una de sus canciones, «Archiles».