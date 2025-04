Arcade Fire anuncian nuevo disco y comparten ‘Year Of The Snake’

Arcade Fire están de vuelta con el que será su nuevo disco, algo que veníamos barruntando tras los movimientos de los canadienses en los últimos tiempos, que han ofrecido una serie de conciertos «secretos» y compartido algún pequeño avance con sus fans a través de aplicaciones de mensajería.

Win Butler y Régine Chassagne parece haber dejado atrás las turbias acusaciones de 2022 y regresa con el sucesor de WE, un trabajo que llevará por título Pink Elephant y será publicado el próximo 9 de mayo. Un disco que ha sido producido en el estudio Good News que la pareja tienen en Nueva Orleans y que ha contado con la producción del legendario Daniel Lanois.

Junto con el anuncio del disco han dado a conocer su primer single, «Year Of The Snake», llamado así porque este 2025 es el Año de la Serpiente en el Zodiaco Chino. Un tema que habla de cómo los tiempos son extraños y malos, pero sentirse incómodo puede ser positivo. «Es la temporada del cambio, y si te sientes extraño/ Probablemente sea bueno».

El video de la canción sigue a Butler y Chassagne en un viaje por carretera en su Ford Aerostar de los años 90, desde el Mardi Gras en su ciudad adoptiva hasta los rodeos de Houston, su ciudad natal. Finalmente, conduce al Luck Ranch de Willie Nelson, donde tuvo lugar la actuación íntima del bufón mencionada anteriormente el mes pasado. El video es una colaboración con David Wilson y Mark Prendergast, y puedes verlo a continuación.

Escucha ‘Year Of The Snake’ de Arcade Fire

Estas serán las canciones de ‘Pink Elephant’

01 “Open Your Heart Or Die Trying”

02 “Pink Elephant”

03 “Year Of The Snake”

04 “Circle Of Trust”

05 “Alien Nation”

06 “Beyond Salvation”

07 “Ride Or Die”

08 “I Love Her Shadow”

09 “She Cries Diamond Rain”

10 “Stuck In My Head”