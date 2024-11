Corcs Drum&Organ estrenan nuevo single

Corcs Drum&Organ publican nuevo single del que será su segundo disco, Amb Segones i Segons, un trabajo cargado de energía y orientado a los amantes del R&B y del soul/funk. El grupo, integrado por Joan Sobrevals al Hammond y Oriol Cases a la batería, ha dejado atrás los instrumentos vintage de fabricación local para apostar por equipos que mejor capturan su sonido ideal. Sin bajos, guitarras ni voces, este álbum consigue un sonido de lo más particular, lleno de referencias al soul clásico, la gastronomía y la cultura popular de Sabadell, ofreciendo una experiencia musical que permite descubrir nuevos matices en cada escucha.

«Molt Pebre Molt» rinde homenaje a las tildes diacríticas que desaparecieron del catalán tras la controvertida reforma de 2017. Esta eliminación no solo alteró el significado de muchas palabras, sino que también dificultó la pronunciación precisa en la lectura en voz alta. Con guiños a influencias como Rage Against the Machine y The Beatles, el dúo usa órgano y batería para expresar esta crítica en una canción simétrica que comienza y termina en el mismo punto, introduciendo cambios sorprendentes en su desarrollo y subrayando la importancia de rectificar.

Próximos conciertos de Corcs Drum&Organ:

15.11 Santander – Little Bobby

17.11 Madrid – Gruta 77

24.11 Sabadell – Pati Ateneu

30.11 Vinaròs – Reggae is Tight

01.12 Valencia – 16 Toneladas

01.12 Zaragoza – Rock & Blues – Entradas aquí

17.01 Barcelona – Deskomunal – Entradas aquí

Foto Corcs Drum&Organ: Sergi Panizo