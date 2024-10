Courteeners lanzan canción junto a Brooke Combe

Courteeners lanzan «Sweet Surrender», el tercer sencillo de su próximo álbum Pink Cactus Café, que saldrá el 25 de octubre. Liam Fray coproduce todas las pistas de un disco que cuenta con diversas colaboraciones de artistas como DMA’S, Brooke Combe, James e Ian Skelly (The Coral), Pixey, Charlie Salt (Blossoms), Ola Modupe-Ojo (Bipolar Sunshine) y Theo Hutchcraft (Hurts), entre otros.

Ya conocemos otra de las canciones del sucesor de More. Again. Forever (2020), que cuenta con la colaboración de la cantante de soul escocesa Brooke Combe y se une a los sencillos ya lanzados «Solitude Of The Night Bus» y la canción que da título al álbum.

Escucha ‘Sweet Surrender’ de Courteeners