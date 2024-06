Crowded House presentarán su nuevo disco en Barcelona y Madrid

Como decíamos en la reseña de su estupendo último disco, Gravity Stairs, Crowded House «tiene la fórmula mágica para confeccionar discos que desafían el desgaste del tiempo. Su pop atemporal, límpido, y de armonías depuradas al extremo no tiene fecha de caducidad, y, de hecho, está claro que pasan por su mejor momento artístico en décadas».

Los de Neil Finn llevan cuatro décadas recorriendo un largo camino que ha pasado de los éxitos del grupo a mediados de los ochenta, como «Don’t Dream It’s Over» y «Something So Strong», junto con álbumes como Woodface y Together Alone, haciéndose abanderados del mejor jangle-pop.

Los australianos nos visitan para presentar sus nuevas canciones. Finn se acompañará de Nick Seymour, Mitchell Froom y sus hijos, Elroy y Liam en dos conciertos que se celebrarán el próximo 25 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 27 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Las entradas se podrán adquirir a partir del viernes 21 de junio a las 10:00h a través de doctormusic.com y entradas.com.

Escucha Crowded House – Gravity Stairs (BMG)