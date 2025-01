Degusta Fest 2025 suma a The Jesus and Mary Chain, The Lemon Twigs y The Gulps

A final de año te presentábamos un nuevo festival llegaba a Andalucía, en un concepto que combina gastronomía y música bajo el nombre de Degusta Fest y que tendrá lugar los días 27 y 28 de junio de 2025 en las instalaciones de Fermasa, en la localidad de Armilla, contigua a Granada capital.

Ayer se dio a conocer su cartel completo en una presentación celebrada en Discos Bora Bora. A los nombres ya anunciados en diciembre, como Wilco, Love of Lesbian, Nada Surf, Carolina Durante y León Benavente, se suman ahora The Jesus and Mary Chain, The Lemon Twigs y The Gulps, redondeando un cartel que apuesta por el indie rock, el pop noise y el post-punk.

Un evento que no solo reunirá a grandes bandas nacionales e internacionales, sino que se fusionará con la alta gastronomía. El festival contará con la participación de chefs de renombre, quienes, además de compartir su talento en los fogones, ofrecerán charlas inspiradoras sobre su trayectoria y visión culinaria.

El promotor del festival, Pepe Rodríguez, celebró la incorporación de artistas tan icónicos como The Jesus and Mary Chain, que actuarán por primera vez en Andalucía, y de The Lemon Twigs, una banda en plena ascensión. Por su parte, The Gulps, que ofrecieron una actuación en formato acústico tras la presentación, expresaron su entusiasmo por regresar a los escenarios y hacerlo en una ciudad que los ha acogido siempre con los brazos abiertos.

Entradas y más información del Degusta Fest en la Red Ticketmaster (https://www.ticketmaster.es, 932 514 228 o FNAC) y en la web www.degustafestival.es.