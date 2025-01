Marianne Faithfull fallece a los 78 años

Nos ha dejado Marianne Faithfull, una de las referentes de las seis últimas décadas, cantante y actriz y uno de los iconos más influyentes de su generación.

Marianne Evelyn Gabriel Faithfull, nacida el 29 de diciembre de 1946 en Hampstead, Londres, irrumpió en la escena en 1964 con el lanzamiento de «As Tears Go By», una balada compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, con la que se dio a conocer. Considerada parte de ese Swinging London, aumentó su popularidad por salir con el cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger, y supuestamente ser la inspiración para varias de las canciones del grupo como «Wild Horses» y «You Can’t Always Get What You Want».

Pero más allá de su vida pública y de ser parte de esa revolución cultural que redefinió los paradigmas de la música y la moda, tuvo otros éxitos en los años 60, incluidos “This Little Bird”, “Summer Nights” y “Come and Stay With Me”. La evolución de su carrera es testimonio de su capacidad para reinventarse. A principios de la década de 1970, Faithful se separó de Jagger y cayó en las drogas entrando en una peligrosa espiral de la que salió gracias al álbum Dreamin’ My Dreams.

Una voz propia

Pero su verdadero resurgimiento llegó con Broken English (1979) evidenciaron una transformación estilística y lírica, alejándose de las baladas pop de sus inicios hacia sonidos más oscuros y letras introspectivas que reflejaban sus experiencias y madurez. Un disco que fue nominado al Grammy. Su carrera cuenta con nada menos que veintiún álbumes y colaboraciones como PJ Harvey y Nick Cave, además de David Bowie, Lou Reed, Jarvis Cocker, Damon Albarn, Emmylou Harris o Metallica.

Su penúltimo álbum, Negative Capabilty, de 2018, fue una meditación sobre el envejecimiento, la soledad y el dolor, inspirada en parte por la muerte de su vieja amiga y amante de los Rolling Stones, Anita Pallenberg, y en parte por los ataques terroristas en el club nocturno Bataclan en su hogar adoptivo de París. Como decíamos en la reseña: «La quebradiza voz de Marianne Faithfull, el piano, los arreglos de cuerda, todo en el álbum parece diseñado expresamente para partirnos el alma en dos. Tanto la versión de «It’s all over now, Baby Blue» de Dylan, como «They come at night», escrita junto a Mark Lanegan tras los atentados en el Bataclán, encajan perfectamente con el resto. Es lo mejor que se puede conseguir con este tipo de discos: crear un ambiente crepuscular, melancólico, una elegía de la nostalgia pero también un manual para enfrentarse a la inevitable decadencia con dignidad y solera».

Su carrera como actriz se desarrolló en paralelo a la música. Actuó junto a Orson Welles, Oliver Reed o Alain Delon y y se interpretó a sí misma en la película de Jean-Luc Godard de 1966, Made in the USA. También interpretó a Dios en dos episodios de la comedia Absolutely Fabulous, y al diablo en el musical de William Burroughs y Tom Waits, The Black Rider.

Descanse en paz.

10 canciones para recordar a Marianne Faithfull