Depeche Mode publica Spirit | The 12″ Singles con un directo inédito

Depeche Mode continúa sus colecciones de cajas de sencillos editados por Sony Music Entertainment en formato de 12 pulgadas. Llega el turno del que fuera su decimocuarto trabajo, Spirit.

La caja Spirit | The 12″ Singles incluye 7 discos de vinilo de 12 pulgadas con réplicas de los tres sencillos del álbum: «Where’s the Revolution», «Going Backwards» y «Cover Me». Además, los seguidores podrán disfrutar por primera vez en vinilo de 12 pulgadas de las legendarias Highline Sessions, grabadas en directo en Nueva York en 2017, con cinco temas, entre ellos la versión de «Heroes» de David Bowie y dos interpretaciones inéditas de canciones «So Much Love» y «Poison Heart». Unas sesiones que tan solo estaban disponibles en vídeo y ahora podrán escucharse en vinilo y digital.

Este es el contenido de Spirit | The 12″ Singles de Depeche Mode

Disc One and Disc Two – Where’s The Revolution (12BONG 47)

A

Where’s the Revolution (Autolux Remix)

Where’s the Revolution (Pearson Sound Remix)

B

Where’s the Revolution (Algiers Click Farm Remix)

Where’s the Revolution (Simian Mobile Disco Remix)

Where’s the Revolution (Pearson Sound Beatless Remix)

C

Where’s the Revolution (Simian Mobile Disco Dub)

Where’s the Revolution (Terence Fixmer Spatial Mix)

D

Where’s the Revolution (Patrice Bäumel Remix)

Where’s the Revolution (Ewan Pearson Kompromat Dub)

Disc Three and Disc Four – Going Backwards (12BONG 48)

A

Going Backwards (Chris Liebing Mix)

B

Going Backwards (Solomun Club Remix)

Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub)

C

Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix)

Going Backwards (Point Point Remix)

D

You Move (Latroit Remix)

Poison Heart (Soulsavers Re-Work)

Disc Five and Disc Six – Cover Me (12BONG 49)

A

Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX)

Cover Me (I Hate Models Cold Lights Remix)

B

Cover Me (Nicole Moudaber Remix)

So Much Love (Kalli Remix)

C

Cover Me (Erol Alkan White Light Rework)

Cover Me (Texas Gentlemen Remix)

D

Cover Me (Warpaint Steez Remix)

Cover Me (Josh T. Pearson Choose Hellth Remix)

Disc Seven – The Highline Sessions (12BONG 50)

A

Going Backwards (Highline Sessions Version)

So Much Love (Highline Sessions Version) – previously unreleased

Poison Heart (Highline Sessions Version) – previously unreleased

B

The Worst Crime (Highline Sessions Version)

Heroes (Highline Sessions Version)

Escucha Spirit | The 12″ Singles