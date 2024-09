Descubre a Militares Judías con su primer EP

Militares Judías es un grupo formado por César (batería) y Pablo (guitarra, voz). Con ellos colabora Andrey, un productor de urban y electrónica que añade arreglos y samples. César y Pablo ya se conocen desde hace diez años, pero no ha sido hasta ahora que han empezado a publicar sus canciones. En su música hay buena dosis de ruido y distorsión, sus canciones son breves y directas. No es de extrañar que empezaran en un almacén haciendo versiones de Ramones, Bauhaus o Ilegales, aunque lo que ha llegado hasta nuestros oídos suena más a Jesus & Mary Chain o My Bloody Valentine.

Hace unas semanas Militares Judías publicaron su primer EP, titulado Primeras Maniobras. Cuatro canciones seleccionadas entre una docena de temas que César y Pablo, de forma intermitente y trabajando en muchas ocasiones a distancia, han ido puliendo en estos últimos años. Aquí nos ofrecen temas más ruidosos y brutalistas como «Dosis de recuerdo» o «Amapola» junto a otros más pausados y atmosféricos como «Enésima víctima». La cuarta canción, «Regalos», combina algo de esas dos facetas aunque tiende más hacia la distorsión, el post punk más atrevido y la divagación sonora, no en vano es el más largo del lote con sus casi 3 minutos de duración.

En cuanto a las letras, difíciles de distinguir en ocasiones bajo varias capas de ruido y efectos diversos, se muestran crípticas y surrealistas, usando en algunos temas el recurso de la repetición de palabras para crear un ambiente entre onírico, alterado y amenazante.

A continuación puedes escuchar Primeras Maniobras, el primer EP de Militares Judías.