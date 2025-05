Escucha Langara, el primer álbum del peruano Mauricio Rosadio

La distancia geográfica puede acortar los vínculos cuando no hay voluntad de sostenerlos, pero también puede hacerlos más punzantes. Mauricio Rosadio , viviendo en Canadá, entendió que lo que dolía no era tanto la ruptura, sino la permanencia de una memoria que se niega a desvanecerse. LANGARA nace desde esa trinchera: no como una respuesta ni como una catarsis tradicional, sino como la reformulación de un lenguaje afectivo. El EP no intenta reconstruir el pasado, sino lidiar con los restos de lo que quedó y con la extrañeza de continuar después de una pérdida afectiva tan honda.

En lugar de optar por la tristeza frontal o la nostalgia adornada, el álbum toma el camino de la contención. Aquí los silencios pesan más que los estallidos. Las canciones no se acurrucan en la melancolía ni se arrastran por el dramatismo; se mantienen erguidas, contemplativas, como quien ha llorado lo suficiente y ahora simplemente observa. Hay algo en la voz de Mauricio que no busca convencernos de nada: simplemente está. Y eso es profundamente honesto. Las letras no son mensajes cifrados ni metáforas recargadas, sino anotaciones breves que traducen el proceso de seguir adelante, aunque todavía duela.

La producción, manejada con un cuidado prolijo, trabaja en favor del mensaje. La guitarra entra y sale con intención. La batería aparece cuando es realmente necesaria. Y todo lo demás se organiza alrededor de una voz que parece haber encontrado su sitio en medio del frío canadiense. Esa sensación de estar lejos de todo –incluso de uno mismo– atraviesa el EP como un hilo delgado pero constante. Nada estalla, pero todo pesa. Hay canciones que se comportan como retratos difusos de alguien que ya no está, pero cuya presencia todavía ordena el día.

Lo más interesante de LANGARA es que no necesita dramatizar el duelo para hacerlo tangible. Cada detalle apunta hacia un lenguaje afectivo más sobrio, más consciente, menos afectado. Mauricio Rosadio no cae en la trampa de la épica emocional ni en la exposición autocompasiva. Más bien, se sitúa desde un lugar donde el amor ya fue, pero dejó cicatrices que uno acaricia casi sin querer. Es esa madurez emocional la que sostiene al disco y le permite ser leído desde muchos ángulos, todos legítimos.

Ya puedes escuchar LANGARA, el primer disco de Mauricio Rosadio, en todas las plataformas. Es un EP que acompaña desde la distancia, que no busca ofrecer respuestas ni consuelo, pero sí una forma de estar en el mundo cuando el amor se ha convertido en recuerdo. No abruma ni se impone, pero se queda. Y eso no es poco.

Escúchalo.