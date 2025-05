Festival Gigante pone la guinda a su cartel con Carolina Durante

El Festival Gigante llega a Guadalajara los próximos 28, 29 y 30 de agosto con un cartel a la altura de sus 11 años de historia, por los que ha pasado lo más granado de la escena nacional e internacional.

Carolina Durante pone la guinda a un plantel de artistas que se completa con Venturi, Casino Montreal, Michael Foster, Chicle, Alondra Bentley, Eva Ryjlen, Carmesí, Cápsula, Janire, Anaut, Las Petunias, Lady Ma Belle, Glotón, Corea la Buena, Julieta 21, PD: Soy Cris, The Sweet River Band, Rey Tristeza, DJ Moderno, Bita, Extraños Pasajeros, Terror Milk y Gloria DJ.

Artistas de todos los estilos; asentados y emergentes, completan un cartel donde el rock alternativo, convive con los sonidos urgentes, pero también con la música urbana, el indie, o las sesiones de DJ para completar tres intensos días de música y experiencia.

Nada falta en un festival que también tendrá dos invitados internacionales para los que la fiesta está garantizada como Crystal Fighters y Mando Diao, aparte de los previamente anunciados La La Love You, Alizzz, Funambulista, Despistaos, Travis Birds, Carlos Ares, Alice Wonder, La Habitación Roja, Embusteros, Shego, Mafalda Cardenal, Ángela González, Barry B, Nat Simons, Colectivo Da Silva, Exsonvaldes, We Are Not Dj’s, Coolnenas, Sanguijuelas del Guadiana y SuperFrame.

Así queda el cartel de Festival Gigante

Abonos para Festival Gigante

ABONO 55€

Precio: 55,00 EUR Gastos de Gestión: 5,50 EUR Abono válido para los 3 días de festival. Canjeable por una pulsera para entrar y salir del recinto.

ABONO VIP

Precio: 90,00 EUR Gastos de Gestión: 9,00 EUR Acceso al recinto del Festival los 3 días. Pulsera para entrar y salir. Acceso a la zona VIP exclusiva con plataforma en altura. Precios reducidos en consumiciones.

A la venta en la web del festival.