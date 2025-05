SAULT – 10 (Forever Living Originals)

Desde su aparición en 2019, SAULT ha sido un colectivo que se mueve entre la vanguardia y el misterio, retando a las convenciones de la industria. Con cada lanzamiento, la banda londinense ha cimentado su reputación como un pilar de la música negra contemporánea, fusionando elementos del gospel, el soul, el funk y el R&B en un caleidoscopio sonoro de gran profundidad emocional. Ahora, tras el lanzamiento sorpresa de Acts of Faith hace cuatro meses, llegó su duodécimo álbum el pasado 20 de abril, reafirmando su obsesión por la improvisación, la efimeridad y la resistencia al consumismo musical.

Desde sus primeros discos de 2020, Untitled (Black Is) y Untitled (Rise), inspirados en el movimiento Black Lives Matter surgido a raíz del brutal asesinato racista de George Floyd, han demostrado un compromiso inquebrantable con la lucha por la justicia social. La banda, liderada por la cantautora Cleo Sol y el productor Inflo, ha utilizado su música como plataforma para promover la igualdad racial, la resistencia al capitalismo y la crítica a las estructuras de poder.

Esta filosofía, encapsulada en el acrónimo de la banda – Start A Universal Love Trend- ha reflejado el deseo de construir una comunidad global basada en el amor y la solidaridad, pero es imposible ignorar el eco de la controversia que ha envuelto a la banda recientemente, particularmente con las acusaciones de la rapera Little Simz contra Inflo por no devolver un préstamo personal significativo del que una parte se utilizó para organizar el único concierto en Londres en 2023. A pesar de estos conflictos internos, SAULT parece que sigue siendo una unidad artística contando en esta ocasión con músicos como Pino Palladino y Dave Okumu para transmitir que hay lugar para la esperanza a través de la reflexión y el autodescubrimiento.

Esta exploración se intensifica en 10, donde la espiritualidad se convierte en el vehículo para una crítica tanto interna como externa a través de letras profundamente místicas y capas sonoras que se despliegan con elegancia. Desde la apertura del disco con ”T.H» (The Healing), nos adentran en sintetizadores que nos llevan a grandes figuras del funk de los 80 como Michael Jackson o Stevie Wonder. Un tema de sanación emocional a través de la conexión divina, en el que la voz de Cleo Sol se convierte en un faro de esperanza: “I got this feeling / God is talking / I see nothing but love in your eyes”.

“R.L” (Real Love) destila una vibra boogie contagiosa gracias a los instrumentos de viento y la guitarra rítmica. En un giro más introspectivo, “KTYWS” (Know That You Will Survive) destaca como uno de los temas más potentes del álbum, con una línea de bajo hipnótica y un mensaje de esperanza. Estalla «Power», cargada de energía con la batería potente y el ritmo funk de sintetizadores que nos recuerda a clásicos como James Brown. Por su parte, “I.L.T.S” (I Love To Sing) se acerca al reggae y el R&B, enviando un mensaje de empoderamiento femenino: “Young girl, be ahead of life / You gotta be yourself, don’t apologize”. Una canción que combina con la sensualidad de «L.U» (Look Up) de producción minimalista acompañada de coros femeninos elegantes convirtiéndose en un himno de autoprotección marcado por la batería constante y el rasgueo crudo de la guitarra (“I need guidance,/teach me where to go”).

En “SITL” (Sorry It’s Too Late), SAULT nos recuerda su habilidad para crear baladas atemporales. La suave voz de Cleo, acompañada del elegante piano y los majestuosos violines y vientos, evoca el espíritu de leyendas del soul como Aretha Franklin. La canción expresa la pérdida (““But this time, it’s over / No, it will never be the same / The trust has been broken / Sorry, it’s too late”), pero también una afirmación de resiliencia y esperanza (“I know what loyalty feels like/And that real love feels great/I’m gonna smile”). El disco sigue con “HTTR” (Higher Than the Rain), un tema profundamente espiritual que invoca a la naturaleza y nos transporta a las raíces africanas a través de sonidos tribales y una voz purificadora (“Rain falling, can you hear the rain falling?”)

El proceso de sanación se intensifica en la rítmica “W.A.L” (We Are Living), con coros que nos instan a amarnos a nosotros mismos (“Love your spirit, love your mind, and love your soul”) para finalizar con una inyección de autoestima en “SOTH” (Sounds of the Healing) en la que Cleo introduce con un 1,2,3,4 en español el corte más disco y experimental fusionándose con la atmósfera espiritual para invocar un mensaje de optimismo y fortaleza a modo de góspel contemporáneo («The power is in your Frequency/Amen”).

Si bien el misterio que rodea a la banda nunca ha desaparecido, este disco nos recuerda por qué SAULT es una de las propuestas más necesarias de la música negra contemporánea. Un paso más allá en este colectivo de prodigio sonoro que ha logrado convertirse en un referente del R&B actual.

Escucha SAULT – 10

10 de SAULT

