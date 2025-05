Matt Berninger comparte otra canción de su nuevo disco

Ya queda menos para que podamos disfrutar al completo del que será el segundo trabajo en solitario de Matt Berninger, cantante de The National, que el próximo 30 de mayo publica Get Sunk.

Como te venimos informando, en su grabación ha contado con la ayuda del productor Sean O’Brien, quien también coescribió muchas de las canciones. El disco incluye igualmente la colaboración de Meg Duffy (Hand Habits), Julia Laws (Ronboy), Kyle Resnick (The National, Beirut), Garret Lang, Sterling Laws, Booker T. Jones, Harrison Whitford, Mike Brewer, y Walter Martin y Paul Maroon de The Walkmen.

Ya hemos oído los avances “Bonnet of Pins” y «Breaking Into Acting«, que cuenta con la participación vocal de Meg Duffy (Hand Habits), ahora llega la canción que abre el disco, “Inland Ocean”, que cuenta con coros de Ronboy (Julia Laws) que fue coescrita junto a Walter Martin de The Walkmen.

Escucha ‘Inland Ocean’ de Matt Berninger