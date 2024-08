Doc Burner avanza su debut con ‘One Last Dance!’

Doc Burner, el alter ego de Paco Fernández, está teniendo un inicio de carrera meteórico, pasando por festivales y escenarios de renombre en un tiempo récord. En apenas tres años, se ha consolidado como una figura prominente realizando varias giras por Estados Unidos, actuando en festivales de renombre como el Fear City Fun Fest de Nueva York, el RIP CITY Rundown de Portland y el Ripper Fest de Denver. Su influencia se extiende también a México y Puerto Rico, donde ha ganado una sólida base de fans.

Pronto llegará su disco de debut, que viene anticipado por «One Last Dance!», una canción que destila la energía y la pasión de vivir cada momento al máximo, con una letra que invita a exprimir hasta la última gota de la vida. Ha sido producida por Reinhard Van Biljon, líder de The Cuda y viene acompañada de un vídeo realizado por el propio artista, en colaboración con Vicky Jackson de The Trasher. Como comenta: «Han pasado más tiempo del que estoy acostumbrado desde que presenté mi última canción y esta me hace especial ilusión porque es la primera que se muestra del disco en el que llevamos muchísimos meses trabajando, y además llega de la mano de un vídeo que me encanta y todo esto ocurre justamente antes de anunciar una gira que es un sueño hecho realidad».

Escucha ‘One Last Dance!’ de Doc Burner