La Bien Querida estrena ‘Podría haber sido’

La Bien Querida estrena otra de las canciones que formarán parte de su nuevo disco, LBQ, que será editado a través de Sonido Muchacho el próximo 21 de marzo.

Un disco que llega después de Paprika (2022) y del que ya habíamos escuchado «Una estrella», un single emocional dedicado a su hija que describe la protección y el amor incontenible que siente una madre hacia sus hijos, cuando estos poco a poco crecen y alejan sus conocimientos de esa raíz familiar hacia ramas independientes, con sus vivencias y creencias propias.

«Podría haber sido» marca un cambio de registro del que cuenta: “La canción habla de aceptarse, tomarse las cosas con humor y no culpabilizarse por algo que no está en nuestras manos. ‘Podría haber sido’ aborda de una manera divertida y ligera la dulce rendición que vivimos cuando finalmente nuestras limitaciones y dejamos de aspirar a ser alguien que no somos”.

El videoclip corre a cargo de Murciano Total (José Lozano), y usa la técnica del foto collage y montaje animado para representar todos aquellos oficios, vidas y relaciones que podrían haber ocurrido en distintas líneas del universo, pero que no son correspondidas a la nuestra propia, y por tanto, no podemos asumir como nuestras.

Escucha ‘Podría haber sido’ de La Bien Querida